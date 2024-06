Franciacorta und der Michelin-Führer gehen exklusive Partnerschaft ein

Wie Franciacorta bekannt gegeben hat, wird es in den nächsten drei Jahren exklusiver Schaumweinpartner der Michelin-Guide-Zeremonien in den USA sein. Außerdem sponsert Franciacorta die „Sommelier of the Year Awards“. Seit 2021 ist Franciacorta bereits Partner des Michelin-Führers in Italien und baut nun die Beziehung in den USA aus, wo die Gastronomieszene wächst.



Die Partnerschaft startet bei der Michelin-Führer-Zeremonie in Kalifornien dieses Jahr. Bei dieser Veranstaltung können Gäste verschiedene Franciacorta-Sorten probieren und die neu ausgezeichneten Küchenchefs stoßen mit Franciacorta an. Auch wird der beste Sommelier Kaliforniens ausgezeichnet. Die Partnerschaft wird 2024 bei allen Michelin Guide-Zeremonien in den USA fortgesetzt.



Köche und Sommeliers als Botschafter



„Diese Partnerschaft basiert auf unserer gemeinsamen Wertschätzung für Essen und Wein sowie auf einem nachhaltigen Ansatz“, sagt Silvano Brescianini, Präsident des Franciacorta-Konsortiums. „Wir sind stolz, unsere Partnerschaft in die USA auszuweiten, da Franciacorta in der gehobenen Gastronomie viel zu bieten hat. Köche und Sommeliers sind wichtige Botschafter der gastronomischen Exzellenz, und dies ist eine Möglichkeit, unsere Dankbarkeit auszudrücken.“



Wachsende Gastronomie-Szene in den USA



Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Michelin-Führers, ergänzt: „Ich freue mich, unsere Partnerschaft mit Franciacorta auf den US-Markt auszudehnen. Wir stoßen gemeinsam auf die Leistungen der Küchenchefs und der Restaurantbranche an. Diese Partnerschaft passt perfekt zur wachsenden Gastronomieszene in den USA.“



‚Made in Italy‘-Ethos



Auch die italienische Botschafterin in den USA, Mariangela Zappia, zeigt sich erfreut: „Diese Partnerschaft wird die Wertschätzung für italienischen Wein und den ‚Made in Italy‘-Ethos erhöhen. Franciacorta verkörpert perfekt die Verbindung von Tradition und Innovation, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit sowie außergewöhnlicher Qualität.“



Diese Partnerschaft ergänzt Franciacortas bestehende Kooperationen in den USA und auf internationaler Ebene. Franciacorta ist Partner der Emmy Awards, der Mailänder Fashion Week, der 1000 Miglia und des Michelin-Führers Italien.

