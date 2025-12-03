Etikett von portugiesischer Künstlerin Joana Vasconcelos gestaltet

Kunst und Wein: Ein Werk der portugiesischen Künstlerin Joana Vasconcelos illustriert das Etikett des aktuellen Jahrgangs 2023 des Château Mouton Rothschild. Es trägt den Namen «Paraíso» (portugiesisch für «Paradies»).



Elemente der Weinbereitung vereint



Im Mittelpunkt der Zeichnung steht eine Weintraube, umgeben von den Elementen, die für die Weinbereitung nötig sind: Erde und Wasser, Sonnenstrahlen und die Kühle der Nacht, kombiniert mit der Arbeit menschlicher Hände, dargestellt durch die Spitze eines Dreiecks, das den Eingriff in den Kreislauf der Natur symbolisiert. «Paraíso ist ein Werk, das von der Idee der Perfektion, des Luxus und der Kohärenz zwischen Natur und Mensch inspiriert ist», erklärte die Künstlerin dazu.



Bekannt für Installationen



Bekannt ist Joana Vasconcelos, Jahrgang 1971, eigentlich für ihre monumentalen, farbenfrohen Installationen. Mit ihnen war sie bereits drei Mal bei der Biennale in Venedig vertreten. Ausserdem stellte sie bereits unter anderem im Guggenheim Bilbao, in den Uffizien in Florenz, im Schloss Versailles und in der Royal Academy of Arts in London aus,



«Verbindung zwischen Kunst und Handwerk»



Julien de Beaumarchais de Rothschild, Mitinhaber des Weingutes und Enkel des Gründers Phillippe de Rothschild, erklärte, er sei seit vielen Jahren mit dem Werk der Portugiesin vertraut: «Sie verankert das handwerkliche Erbe Portugals in der Moderne. Diese Verbindung zwischen Kunst und Handwerk gefällt mir sehr gut, denn genau das haben wir hier im Château Mouton Rothschild: das Ergebnis hochkarätiger Handwerkskunst und gleichzeitig ein Kunstwerk, denn jeder Jahrgang ist einzigartig, selten und daher kostbar.»

