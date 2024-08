Eine besonders sehenswerte lokale Weinpräsentation in Südtirol sind die Kalterer Weintage in Kaltern. Unter dem Motto «Ein ganzes Dorf wird verkostet» können sich die Besucherinnen und Besucher bei am 5. und 6. September durch das Angebot von Kalterns Kellereigenossenschaft und vielen lokalen Winzerinnen und Winzern probieren.Auf dem Marktplatz des Weinortes werden wieder Zelte mit weinrotem Dach stehen, in denen Weine zur Verkostung ausgeschenkt werden. Dazwischen kann man an Essenständen regionale Spezialitäten verkosten, wie Südtiroler Speck, Käse oder Apfelkiachln.: Donnerstag, 5. und Freitag, 6. September 2024: 18 bis 23 Uhr: 25 Euro + 5 Euro GlaspfandMehr Infos unter www.kaltern.com/de/kalterer-weintage.html