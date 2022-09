EXPOVINA Wine Trophy Zürich 2022 - Die Gewinner

Trotz der mengenmässig kleinsten Ernte in der Schweiz seit 1978 wurden 742 Weine aus der Schweiz ins Feld geschickt. Italien, Spanien und Frankreich konnten nach der Schweiz die grösste Beteiligung für sich verbuchen. Die europäischen Weinländer hatten insgesamt 386 Kandidaten im Wettbewerb. Die Jury bestehend aus rund 80 Fachleuten aus Forschung, Produktion, Handel und Gastronomie beurteilte in einer dreitägigen Degustation Anfang Juli im Technopark Zürich die Weine. Sie prüfte die Muster in einer Blinddegustation bezüglich Farbe, Klarheit, Geschmack, Gehalt und Harmonie. Jeder Wein wurde von einer Gruppe von fünf Experten auf Basis des internationalen 100-Punkte-Systems bewertet.Von den insgesamt 165 Golddiplomen insgesamt konnten in diesem Jahr die Schweizer Wein 108 für sich verbuchen. 169 Schweizer Weine errangen Silberdiplome. Das Wallis bestätigte mit 53 Gold- und 77 Silberdiplomen seine Führungsrolle. Die Waadt glänzte mit insgesamt 39 Auszeichnungen. 12 Gold- und 27 Silber-Diplome gab war für die Walliser Winzer. Die Genfer Weine verdienten sich 5 Mal Gold und 10 Mal Silber. 4 Mal Gold und 3 Mal Silber holten sich Vertreter der Drei-Seen-Region. Die geringere Anzahl der Diplome im Vergleich zum Letzten Jahr steht in Relation zu den geringeren Einreichungen, die der kleinen Ernte geschuldet sind.Erfreulich war der erneut markante Auftritt des Weinbaukantons Tessin. 17 Gold- und 16 Silberdiplome wandern auf die Südseite des Gotthard. Zweitwichtigste Schweizer Weinbauregion der EXPOVINA Wine Trophy ist traditionellerweise die Deutschschweiz. Sie glänzte 17 Gold- und 36 Silberdiplomen.Das für die Schweiz wichtigste Weinland unterstrich auch an der EXPOVINA Wine Trophy 2022 seine Leader-Position. 47 Diplome gab es zu feiern, davon 19 Mal in Gold und 28 Mal in Silber. Spanien liegt mit insgesamt 44 Diplomen dicht dahinter und konnte seine Position gegenüber Frankreich mit 25 Diplomen ausbauen.Ingesamt kann das Weinland Schweiz auf einen äussert erfolgreichen Concours blicken. In den Kategorien Best of Süsswein, Best of Rosé und Best of Blanc de Noirs lagen die Schweizer Crus an der Spitze. Ganz besonders erfolgreich konnten sich die Schweizer Rosés platzieren, die das gesamte Podest bestritten.Die Preisträger und Gewinner der 29. Ausgabe der EXPOVINA Wine Trophy werden auf www.expovina.ch/praemierte-weine veröffentlicht.Alle Ergebnisse, ausführliche Portraits der Siegerweine sind im Extra «EXPOVINA WINE TROPHY 2022» von VINUM – Magazin für Weinkultur nachzulesen.Expovina AGPostfach 2468049 ZürichTelefon 044 752 33 66Alina Schönenberger, Projektleitung, alina@expovina.ch Pascal Schlittler, Projektleitung, pascal@expovina.ch

Ivan Barbic, Leiter technische Kommission, ivanbarbic@bluewin.ch