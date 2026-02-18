Kontakt
Durbacher Winzer übernehmen Rebfläche

Nach Aus von VDP-Weingut

Die renommierte Lage wird nicht brachliegen: Nachdem das VDP-Weingut Markgraf von Baden Schloss Staufenberg in Durbach (Ortenau/Baden) seinen Betrieb eingestellt hat, ist die Lage Durbacher Schloss Staufenberg nun zur Pacht an die örtliche Genossenschaft, die Durbacher Winzer eG gegangen. Das Weingut, das im Besitz des Hauses Baden ist, hatte seit September 2024 sukzessive seine Tätigkeit eingestellt. 

«Tradition und Landschaftsbild bewahren»

«Mit diesem Schritt möchten wir die Weinbautradition und damit auch das Landschaftsbild um das Schloss herum bewahren», erklärte Prinz Michael von Baden bei der Vertragsunterzeichnung mit den Durbacher Winzern Anfang Februar. 

Mitglieder stimmten mehrheitlich dafür

Bei einer Abstimmung hatten mehr als 80 Prozent der Genossenschaftsmitgliedern dafür gestimmt, die namhafte Rebfläche in ihrer Gemeinde zu übernehmen. Und das trotz einer im Moment kritischen Lage für die Weinbranche. «Schon immer haben wir in unserem Haus die weitreichendsten Entscheidungen dann getroffen, wenn es schwierig war. In solchen Zeiten musst du nach vorne gehen, neue Wege beschreiten und nicht nur darüber sinnieren», erklärte Siegfried Wörner, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft. 

13 Hektar Rebfläche

Die 13 Hektar grosse, nach Südwesten exponierte Steillage mit Granitböden wird nun von neun Winzern der Genossenschaft bearbeitet. Neben Riesling und Spätburgunder wachsen dort auch Grau- und Weissburgunder, Scheurebe und Sauvignon Blanc. 

Vinothek und Ausschank im Schloss inklusive

Mit der Übernahme der Rebflächen erwirbt die Genossenschaft auch das Recht, die Vinothek auf Schloss Staufenberg zu betreiben. Ebenso habe man sich mit dem Pächter der Weinstube auf dem Schloss darauf verständigt, dass nach dem Abverkauf der Weine des Hauses Baden dort zukünftig nur noch Weine der Lage Schloss Staufenberg und der Durbacher Winzer eG ausgeschenkt werden, berichtet Stephan Danner, Geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft.

Mehr als 800.000 Besucher jährlich

Schloss Staufenberg gilt als das Wahrzeichen Durbachs und wird auch die «Terrasse der Ortenau» genannt. Laut dem Durbacher Tourismusbüro kommen jedes Jahr mehr als 800.000 Besucher dorthin. Die Markgrafen von Baden sehen Schloss Staufenberg als den Geburtsort des badischen Qualitätsweinbaus. 

