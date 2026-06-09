Diese Weine gibt’s an Bord
Bahn stellt Weinauswahl vor
Grauburgunder, Riesling und Rotwein-Cuvée
Als Weissweine wurden ein Grauburgunder aus Rheinhessen und ein Riesling aus der Pfalz ausgewählt: der Keth Pinot Gris vom Weingut Matthias Keth (Rheinhessen) und der Riesling vom Weingut Peter Stolleis (Pfalz).
Als Rotwein wird die Cuvée „That’s Neiss Tinto Réserve“ vom Pfälzer Weingut Neiss angeboten. Alle Stillweine kommen in der 0,25-Liter-Flasche.Der Riesling-Sekt brut von Schloss Affaltrach (Württemberg) wird in der 0,2-Liter-Flasche verkauft.
Rund eine Million Flaschen pro Jahr
Der jährliche Absatz von Wein und Sekt in den Bordbistros beläuft sich nach Angaben des DWI im Durchschnitt auf insgesamt rund eine Million Kleinflaschen, wobei der Grauburgunder mit etwa 400.000 Flaschen den größten Anteil ausmacht. Im vergangenen Jahr beförderte die Deutsche Bahn 134,5 Millionen Fahrgäste in ihren ICE- und IC-Zügen.
Die neue DB-Weinkollektion im Überblick
2025 Grauburgunder Keth
Weingut Keth
Rheinhessen
0,25 Liter
2025 Riesling Peter Stolleis trocken
Weingut Peter Stolleis
Pfalz
0,25 Liter
2024 That’s Neiss Tinto Réserve (Rote Cuvée)
Weingut Neiss
Pfalz
0,25 Liter
Schloss Affaltrach Riesling Sekt brut
Schloss Affaltrach
Württemberg
0,2 Liter