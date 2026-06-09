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Diese Weine gibt’s an Bord

Bahn stellt Weinauswahl vor

(lifePR) (Schlieren, )
Die Deutsche Bahn hat ihre neue Auswahl von Weinen für die Bordbistros in den ICE- und IC-Zügen vorgestellt. Mit Hilfe des Deutschen Weininstituts wurden zwei Weissweine, ein Rotwein und ein Sekt ausgewählt. Eingereicht worden waren insgesamt 220 Weine, aus denen in zwei Blindverkostungen die Weine ausgewählt wurden. 

Grauburgunder, Riesling und Rotwein-Cuvée

Als Weissweine wurden ein Grauburgunder aus Rheinhessen und ein Riesling aus der Pfalz ausgewählt: der Keth Pinot Gris vom Weingut Matthias Keth (Rheinhessen) und der Riesling vom Weingut Peter Stolleis (Pfalz). 

Als Rotwein wird die Cuvée „That’s Neiss Tinto Réserve“ vom Pfälzer Weingut Neiss angeboten. Alle Stillweine kommen in der 0,25-Liter-Flasche.Der Riesling-Sekt brut von Schloss Affaltrach (Württemberg) wird in der 0,2-Liter-Flasche verkauft.

Rund eine Million Flaschen pro Jahr

Der jährliche Absatz von Wein und Sekt in den Bordbistros beläuft sich nach Angaben des DWI im Durchschnitt auf insgesamt rund eine Million Kleinflaschen, wobei der Grauburgunder mit etwa 400.000 Flaschen den größten Anteil ausmacht. Im vergangenen Jahr beförderte die Deutsche Bahn 134,5 Millionen Fahrgäste in ihren ICE- und IC-Zügen.

Die neue DB-Weinkollektion im Überblick

2025 Grauburgunder Keth
Weingut Keth 
Rheinhessen
0,25 Liter

2025 Riesling Peter Stolleis trocken
Weingut Peter Stolleis
Pfalz
0,25 Liter

2024 That’s Neiss Tinto Réserve (Rote Cuvée)
Weingut Neiss
Pfalz
0,25 Liter

Schloss Affaltrach Riesling Sekt brut
Schloss Affaltrach 
Württemberg
0,2 Liter

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