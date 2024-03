Diese Rebsorte könnte die Zukunft des Bordeaux sein

Sie kann die Hitze und Trockenheit gut vertragen, und mit ihren Aromen passt sie gut zum Bordeaux-Stil: Die Rebsorte Arinarnoa hat sich bei Untersuchungen des Château La Tour Carnet als besonders gut geeignet für den Anbau in Bordeaux gezeigt. Das berichtete das Weingut auf einer Konferenz bei Bordeaux.



Arinarnoa wurde 1956 in Frankreich aus Cabernet Sauvignon und Tannat gekreuzt. Sie ist eine von sechs neuen, hitzebeständigen Rebsorten, die bis 2019 in Bordeaux neu zugelassen wurden.



Im Versuchsweinberg künstlich erwärmt



Das Château hatte vor zehn Jahren einen Versuchsweinberg mit 75 Sorten angelegt, von denen jetzt 26 weiter untersucht werden. Dabei werden die Reben künstlich erwärmt, um ein Klima zu simulieren, das für das Jahr 2050 prognostiziert wird. Die Lese soll demnach zwei bis drei Wochen früher als heute beginnen.



Resistent gegen Frühjahrsfröste



Arinarnoa zeige dabei besonders günstige Eigenschaften: Sie bilde etwa ihre Knospen spät aus, was sie wenig anfällig für Frühjahrsfröste mache. Dazu sei die Sorte resistent gegen Trockenheit und bewahre aufgrund des langsamen Abbaus von Äpfelsäure die Säure seiner Moste. Noch dazu sei sie ertragreich.



Aromatik ist typisch fürs Bordeaux



Die Aromatik testete das Weingut, indem es aus mehreren neuen Rebsorten in vier Jahrgängen ganze 89 unterschiedliche Weine ausbaute, die dann von Fachleuten verkostet wurden. Arinarnoa wurde dabei als typisch für Bordeaux-Weine beschrieben. Ähnlich gut wurde nur noch Manseng Noir beschrieben. Andere getestete Rebsorten, etwa die portugiesische Hauptrebsorte Touriga Nacional, die auch 2019 in Bordeaux zugelassen wurde, bestanden den Geschmackstest nicht.

(lifePR) (