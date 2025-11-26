Die beste Weinkarte der Schweiz kommt zum dritten Mal in Folge aus dem Viktoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa Interlaken
Insgesamt 180 Weinkarten wurden zum diesjährigen Swiss Wine List Award eigesandt. Im Teilnehmerfeld fanden sich langjährige Teilnehmer wie auch neue Betriebe. Die hochkarätige Jury rund um Jury-Präsident Bruno-Thomas Eltschinger bewertete alle Weinkarten im Detail.
Bereits zum dritten Mal in Folge stammt die beste Weinkarte der Schweiz aus Interlaken: Torsten Noack, Head Sommelier des Radius by Stefan Beer im Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa Interlaken holte den Titel «Sommeliers Best». Das Juryurteil war einstimmig. Die Weinkarte überzeugte nicht nur durch ihre sorgfältig kuratierte und äusserst stimmige Auswahl. Zudem setzte sie Massstäbe in ihrer klaren, übersichtlichen und ansprechenden Gestaltung.
Vor allem im Spitzenbereich war das Feld dicht gedrängt und vermeintliche Kleinigkeiten entschieden über die endgültige Platzierung. Bei der Verleihung der Sonderpreise zählten Aspekte wie neue Ideen in der Weinpräsentation oder die Konzentration auf eine einzige Weinregion.
Der Wettbewerb wurde von VINUM unter dem Patronat des Schweizer Sommelierverbandes ASSP/ASI/SVS durchgeführt.
Der Wettbewerb richtete sich an Sommeliers, Maîtres, Restaurantleiter, Chefs de Service, Gastwirte und Hoteliers von Restaurants, Gourmetlokalen, Hotels oder Trendrestaurants der Schweiz. Die namhafte, unabhängige Jury legte besonderes Augenmerk auf die Qualität, Breite und Tiefe der Weinauswahl, die Pflege der Jahrgänge und die Aktualität des Weinangebots.
Auskünfte für die Medien
Alle Ergebnisse stehen jetzt fest. Die Top-Resultate werden in der aktuellen VINUM-Ausgabe 12/2025 publiziert, sämtliche Gewinner und die Rangliste werden auf der Website präsentiert.
Alle Finalweine, Detailinformationen und Bezugsquellen unter: www.swisswinelistaward.ch