Die Top 400 Weine aus der Toskana

Ob Brunello di Montalcino, Chianti Classico Gran Selezione, Bolgheri Superiore oder Toscana IGT: Die exklusive Selektion Top 400 präsentiert das Beste, was Italiens bekannteste Weinregion aktuell zu bieten hat. Bis Spätsommer 2022 hat Christian Eder, verantwortlicher VINUM-Korrespondent Italien, in En primeur-Verkostungen über 1‘000 Weine degustiert, und für die relevantesten Unterregionen und Appellationen der Toskana jeweils die besten selektiert. Nur 400 Weine haben es in die finale Auflistung geschafft und lediglich 110 konnten sich für die Auszeichnung «Top of Toskana» qualifizieren.Die Bandbreite der verkosteten Jahrgänge ist klimabedingt gross: Warme, trockene gehören ebenso dazu wie kühle, viel Charakter paart sich mit Eleganz. Aber immer finden die toskanischen Winzer das richtige Rezept, auch mit schwierigen Jahren umzugehen. Das Ergebnis sind elegante Weissweine genauso wie fruchtige Jahrgangsrote oder finessenreiche Riserva-Qualitäten.Eng mit dem toskanischen Wein verknüpft sind natürlich auch die genussvolle Küche und das stilvolle Übernachten in der herrlichen Region, wofür Sie in unserem Extra auch einige Tipps finden. Dazu kommen noch Vertikalen wegweisender Weine, die zeigen, welches Reifepotenzial Top-Toskaner aufweisen.Weiter haben wir Ausnahmewinzer selektioniert, die Toscanità pur in die Flasche füllen. Mit den drei Legenden würdigen wir Persönlichkeiten, die ausserhalb der gängigen Ursprungsbezeichnungen Toscana IGT-Weine von Weltformat keltern. Und sieben Aufsteiger – jeder in einem anderen Bereich – zeigen, dass Terroirweine nicht nur aus renommierten Zonen kommen müssen.VINUM, ein europaweites Special-Interest-Magazin für Wein, erscheint seit 1980 und erreicht mit drei länderspezifischen Ausgaben monatlich rund 308 000 Leserinnen und Leser in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich. VINUM zeigt seit Jahrzehnten, wie man die Essenz aus der faszinierenden Genussmaterie Wein herausfiltert. Neben den Magazinen machen zahlreiche Themen und Regionen-Specials, Online-Plattformen, Apps, Bücher, Social Networks, Awards ( «Grand Prix du Vin Suisse» «Deutscher Rotweinpreis» u.v.m.) und Events VINUM zu einer grossen internationalen Medienmarke. Weitere Informationen: www.vinum.eu/ueber-uns