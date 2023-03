Die Kür der besten Schweizer Weine beginnt!

Er ist seit bald 20 Jahren der wichtigste und bekannteste Wettbewerb für den Schweizer Wein. Seit 2004 gibt der Grand Prix du Vin Suisse der helvetischen Weinszene die Bühne, die sie aufgrund der Qualität ihrer Gewächse verdient.Das Highlight des Wettbewerbs ist jeweils die grosse Gala des Schweizer Weins in der Bundeshauptstadt Bern, an der die Produzenten der am besten bewerteten Weine in den verschiedenen Kategorien geehrt werden. Die Frage wird erneut sein: Welche Weingüter werden in diesem Jahr an der Spitze der Schweizer Weinszene stehen?Für die diesjährige 17. Austragung setzt der Veranstalter, die Zeitschrift VINUM, auf das bewährte und kontinuierlich verfeinerte Konzept dieses Wettbewerbs und setzt doch gezielt neue Akzente, welche die Einzigartigkeit und Vielfalt der Schweizer Weine verstärkt aufzeigen.So werden neben dem prestigeträchtigen Spezialpreis für das «Weingut des Jahres» auch die Newcomer besonders geehrt. Ein weiterer Sonderpreis geht an die Sommeliers, die sich als Vermittler der Schweizer Spitzenweine besonders verdient gemacht haben. Zudem sollen auch Weine aus kontrolliert biologischem Anbau ein stärkeres Gewicht im Wettbewerb erhalten.«Die Marke Grand Prix du Vin Suisse geniesst eine hohe Bekanntheit und Akzeptanz im In- und Ausland. Sie steht für die Exzellenz, Vielfalt und das Savoir-faire der Schweizer Weinkultur. Wir werden dieses grosse Schaufenster verstärkt nutzen, um mittels Veranstaltungen und neuen digitalen Angeboten den Konsumenten:innen die Möglichkeit zu geben, diese Weine besser kennen zu lernen», unterstreicht VINUM-Geschäftsleiter Nicola Montemarano.Es lohnt sich also mehr denn je, den diesjährigen Grand Prix du Vin Suisse zu verfolgen.News finden Sie unter www.grandprixduvinsuisse.ch