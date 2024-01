Deutschlands beste Weinkarte kommt aus Berlin!

Das Weinloft wine & glory & zugleich VINUM Deutschland-Büro in Köln war der Schauplatz für die Jurysitzung zum begehrten «German Wine List Award 2024», bei dem die besten Weinkarten Deutschlands ausgezeichnet wurden. Der diesjährige Gewinner in der Kategorie Gourmet & Sterne ist das renommierte Restaurant "Nobelhart & Schmutzig" aus Berlin, gefolgt vom "Schwarzer Adler" in Vogtsburg-Oberbergen und dem "Dollenberg" in Bad Peterstal-Griesbach im Schwarzwald.Der Preisträger Billy Wagner, Wirt von "Nobelhart & Schmutzig", wird für seine herausragende Sammlerleidenschaft und Gastgeberqualitäten geehrt. Der kleine, vollgepackte Weinkeller in Berlin beherbergt edle Preziosen, und das Team zeichnet sich durch Perfektion bei der Auswahl und Präsentation der Weine aus. Aussserdem ist Billy Wagner einer der selbstbewusstesten Akteure der deutschen Gastrogeschichte!Insgesamt wurden 110 Weinkarten in den Kategorien Gourmet, Casual Fine Dining und Weinbars-Szenelokale für den Wettbewerb eingereicht. Die Expertenjury, bestehend aus renommierten Persönlichkeiten wie Altweinhändler Uwe Bende und Blogger Björn Bittner, bewertete jede Karte in 25 Unterpunkten, darunter Optik, Auswahl, Preis und Kompetenz. Vor allem waren die fleissigen Juroren begeistert von der Qualität der Casual Fine Dining und Weinbars. Diese sind allesamt eine Reise durch die Republik wert.Die Top-Resultate werden in der VINUM-Ausgabe 1-2|2024 präsentiert.Alle Finalisten und Detailinformationen www.germanwinelistaward.de