Deutscher Rotweinpreis 2023: Die Pfalz stellt den Roten Riesen, der Newcomer des Jahres kommt vom Bodensee!

Das dürfte imnebst angeschlossenem Weinkiosk für noch ausgedehntere Öffnungszeiten sorgen. Den Titel alserhält man schliesslich nur einmal im Winzerleben, verdient hätte ihn der bodenständige Bernhard Koch schon länger. Seit Jahren bringt er erstklassige Rotweine in jeder Qualitätsstufe auf die Flaschen, auch in diesem Jahr konnte er in mehr als einer Kategorie ganz vorne mitspielen. Ein Durchschnitt von 90 Punkten über alle angestellten Weine macht deutlich: Hier ist ein echter Rotweinriese am Werk.Ein solcher könnte derdereinst vielleicht auch noch werden. Der jungeaus Nonnenhorn hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, den bayerischen Bodensee (Anbaugebiet: Württemberg) auf die vinologische Landkarte zu heben. Nach seiner Ausbildung in Geisenheim und dem Weingut Bernhard Huber, startete er in kürzester Zeit durch. Mit neuer Vinothek und Kellererweiterung sind die Grundsteine für die weitere Entwicklung gelegt.Der Deutsche Rotweinpreis feiert erneut einen sensationellen Erfolg mit. Davon wurden, 569 Weine wurden mit Silber ausgezeichnet und 225 Weine erreichten, mit einem Resultat von 90 Punkten und mehr, Gold. Die Top-Resultate werden in der aktuellen VINUM-Ausgabe 11/2023 (ab 30.11.2023) präsentiert. Sämtliche Finalweine, Ranglisten und Siegerwinzer des «Deutschen Rotweinpreises» werden auch auf der Website www.rotweinpreis.de veröffentlicht. Ein Exemplar des Magazins geht Pressevertretern auf Anfrage selbstverständlich zu.Am Samstag, dem 21. Oktober stellen im Bürgerzentrum in Ahrweiler nach der Siegerehrung am Vormittag nachmittags von 14.00 bis 19.00 Uhr die Sieger der verschiedenen Kategorien und die Zweit- und Drittplatzierten eine Auswahl ihrer Kollektionen für Weinfreunde, den Handel und die Gastronomie vor. Rund 150 Weine sind zu verkosten!Anmeldung unter www.rotweinpreis.de , begrenzte Platzzahl!