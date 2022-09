Das Beste aus der Steiermark

Eine herausragende Leistung legte dabei das Weingut Tement mit seinem Südsteiermark DAC Ried Grassnitzberg Sauvignon Blanc Erste STK Lage 2019 hin. Die 17-köpfige Jury vergab 95 Punkte für den Wein und machte ihn damit zum Best of Show sowie zum Best of Bio. Insgesamt wurden in Zürich Ende August 2022 357 Weine verkostet, aufgeteilt in neun Kategorien. Gut 48 Prozent aller Anstellungen waren Sauvignon Blanc (30 Prozent) und 28 Prozent Burgunder-Sorten (Weiss- und Grauburgunder, sowie Chardonnay/Morillon).In den neun Kategorien wurden neben den Sauvignon Blancs (gegliedert in Gebiets-, Orts- und Riedenweinen), die weissen Burgundersorten sowie Aromasorten, Welschriesling und Riesling verkostet. Auch trockene Rotweine, der roséfarbene Schilcher, alternative Weinstile und Sekt aus der Steiermark wurden von der Jury degustiert und bewertet.Die Competition hat gezeigt, dass die Erzeuger aus der Steiermark vor allem Sauvignon Blanc auf oberstem Niveau keltern. «Die Sorte Sauvignon Blanc bringt in der Steiermark quer über alle drei Gebiete Weltklasseweine hervor», sagen Wein Steiermark-Geschäftsführer, Ing. Werner Luttenberger, und Obmann der Wein Steiermark und Präsident des Weinbauverbands Steiermark Stefan Potzinger.Die seit 2018 eingeführte DAC-Klassifizierung in der Steiermark erweist sich bei der Orientierung für Konsumenten und Weinliebhaber als erfolgreich. Die hohe Qualität in allen verkosteten Kategorien bringt auch das zum Ausdruck: Wer zu Steiermark-Weinen greift, darf sich auf «echte» Weine mit klarer Herkunft freuen.Alle Ergebnisse stehen jetzt fest. Die Top-Resultate werden in der aktuellen Schweizer VINUM-Ausgabe10/2022 präsentiert, sämtliche Finalweine und Rangliste werden auf der Website präsentiert.Detailinformationen: www.vinum.eu/best-of-steiermark