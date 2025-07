Christian Louboutin investiert in Ragnaud-Sabourin

Er ist berühmt für ikonische Stilettos mit roter Sohle, nun ist er auch Anteilseigner eines der renommiertesten Cognac-Häuser: der Pariser Schuhdesigner Christian Louboutin hat eine nicht genannte Summe in das Label Ragnaud-Sabourin investiert.



«Engagiert für französische Handwerkstradition»



«Christian Louboutin bekräftigt sein Engagement für die französische Handwerkstradition (…)», teilte Ragnaud-Sabourin mit. Dies «stimmt mit dem Ansatz von Ragnaud-Sabourin überein, bei dem jeder Cognac als einzigartiges Meisterwerk gereift und gemischt wird.»



Geist des Hauses bleibt erhalten



«Christian Louboutin engagiert sich persönlich und in bedeutendem Masse, ohne das Gleichgewicht und den familiären Geist des Hauses zu stören», sagte dazu die Geschäftsführerin Marine Deschamps gegenüber der Plattform Terre des Vins. Er sei «ein Liebhaber von Materialien und familiärem Know-how, der DNA von Annie und Olivier Sabourin.»



«Grossartiger Botschafter für Cognac»



Louboutin sei «ein grossartiger Botschafter für Cognac. Er wird uns auch seine Vision von Handwerkskunst vermitteln. Er wird eindrückliche Akzente setzen.» Angedacht sei unter anderem eine Limited Edition mit besonderer Verpackung in Kooperation mit dem Designer.



Familienunternehmen seit 1850



Das Familienunternehmen Ragnaud-Sabourin, gegründet 1850, produziert Cognac auf 35 Hektar Rebfläche in limitierten Mengen in Grande Champagne, die als die hochwertigste Subregion des Cognac-Gebietes gilt.



Förderer des kulturellen Erbes



Es ist nicht das erste Mal, dass sich Christian Louboutin persönlich in die Erhaltung des kulturellen Erbes in Frankreich investiert. Im Jahr 2021 erwarb er beispielsweise die Gärten von Kerdalo in der Bretagne, ein Gartenprojekt des russischen Aristokraten und Künstlers Peter Wolkonsky.

