«Chez Smith»: Neueröffnung nach Renovation

Am 8. August eröffnet das «Chez Smith» in der Zürcher Binz. wie die Weinhandlung Smith & Smith mitteilt. Die Neueröffnung folgt auf eine Renovation, die im Juli stattfindet. In der Zeit bleibt das Lokal «Smith and de Luma» geschlossen.



Hinter dem neuen Lokal steht der bekannte Weinhändler SMITH & SMITH, Im «Chez Smith» will man die Weinstärke zeigen und den Gästen Zugang zu seltenen Weinen ermöglichen. Auf der Karte sollen berühmte Burgunder, Bordeaux, Rieslinge, Naturweine und Crus aus der Schweiz Platz finden



Unkompliziert und international



Kulinarisch soll es im «Chez Smith» unkompliziert zugehen Gäste können Charcuterie und Käse, Tapas oder ein ganzes Menü bestellen. Zu den Highlights gehören die hauseigene Sherry-Mandelwurst und spanische Croquetas. Auch hausgemachte Pasta und Coq au Vin werden angeboten.



Vor der offiziellen Eröffnung kann man einige dieser Köstlichkeiten bereits beim Streetfood-Festival Zürich vom 26. Juni bis 14. Juli probieren. Dort wird das «Chez Smith» mit einem Food- und Weinstand vertreten sein.



Mehrere Events stehen an



Das «Chez Smith» wird auch Events wie das Burgunderfest «La Paulée», Treberwurst-Essen, Heurigen-Events mit österreichischen Weinen und die Wildwochen mit Beat Caduff veranstalten. Der Sonntagsevent «Kägi kocht» bleibt ebenfalls bestehen.

