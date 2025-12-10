Britin in Haft

Sie lenkte den Sommelier ab, während ihr Komplize die Romanée-Contis stahl: Eine 56-jährige Britin, die sich in den USA mit einem Touristenvisum aufhielt, sitzt nach einem Trickdiebstahl im US-Staat Virginia in Haft. Das berichten mehrere amerikanische Medien, darunter der Wine Spectator. Der zweite Täter ist noch auf der Flucht, sechs Flaschen im Gesamtwert von 42.000 Dollar sind ebenfalls verschwunden.



Unter falschem Namen angemeldet



Die Frau und ihr Komplize hatten Ende November das Restaurant L’Auberge Provençale in Virginia aufgesucht. Die Frau hatte sich vorher angemeldet und als Assistenten einer wohlhabenden kanadischen Weinexpertin ausgegeben, um das Landgasthaus angeblich für eine Veranstaltung zu besichtigen. Dafür wollten sie auch den Weinkeller sehen. Das sei zunächst nicht ungewöhnlich, so Christian Borel, Chef-Sommelier des Hauses: «Mindestens einmal pro Woche bringe ich Gäste dorthin», sagte er gegenüber Wine Spectator.



In Gespräch verwickelt



Während die Frau ihm viele Fragen stellte, verhielt sich ihr Begleiter still und machte sich dann hinter dem Rücken der beiden an den Flaschen zu schaffen. Schon beim Verlassen des Kellers, so der Sommelier, habe er bemerkt, dass etwas nicht stimme.



Durch Billigflaschen ersetzt



Als die beiden vermeintlichen Gäste das Gebäude verliessen, eilte er zurück und überprüfte den Keller. Dabei stellte er fest, dass mehrere Flaschen der Domaine de la Romanée-Conti durch billige Weine mit Schraubverschluss ersetzt worden waren. «Ein Teil von mir glaubt, dass er diese Lockvogel-Flaschen nicht dort hingestellt hat, um mich tatsächlich zu täuschen, sondern eher als eine Art Stinkefinger», kommentierte Borel im Wine Spectator.



Nach Verfolgung festgehalten



Sofort nahm er mit einigen Mitarbeitern und einem Gast die Verfolgung auf. Zusammen versuchten sie, das wegfahrende Auto der Diebe aufzuhalten, indem sie die Autotür aufrissen. Dabei fiel die Frau aus dem Auto, ihr Komplize konnte fliehen. Später wurden am Wegesrand zwei der gestohlenen Flaschen gefunden, sechs bleiben verschwunden.



Sechs teure Flaschen weg



Konkret handelt es sich dabei um je eine Flasche Romanée-Conti 2020, Richebourg 2020, Romanée St.-Vivant 2020, Vosne-Romanée 2020, Echézeaux 2019 und Grands Echézeaux 2021, alle von der Domaine de la Romanée-Conti. Allein der Romanée-Conti 2020 ist 18.000 Dollar wert.



Hohe Haftstrafe möglich



Die festgenommene Frau sitzt seitdem in Haft ohne Kaution. Theoretisch könnte sie zu 50 Jahren Haft verurteilt werden.

(lifePR) (