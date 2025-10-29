Kontakt
Aussergewöhnliche Auktion bei Christie‘s

200 Jahre Domaine Faiveley

Eines der Topweingüter des Burgunds, Domaine Faiveley, feiert sein 200-jähriges Bestehen mit einer aussergewöhnlichen Auktion. Vom 5. bis 19. November bietet die Domaine beim Auktionshaus Christie’s in einer Online-Auktion exklusiv historische Flaschen, seltene Vertikalen und Grossformate an.

Unter den Losen befindet sich unter anderem ein Corton Clos des Cortons Faiveley 1955 und ein Musigny 1908. Dazu kommen Magnumflaschen, Jeroboams und Methusalems, die direkt aus den Kellern der Domaine stammen und in limitierter Auflage hergestellt wurden.

Aus den historischen Kellern

«Die von uns angebotenen Lose verkörpern den Reichtum unserer Weinberge, die Kontinuität unseres Savoir-faire und das Erbe unserer Vorfahren. Diese kostbaren Flaschen wurden in unseren historischen Kellern in Nuits-Saint-Georges sorgfältig aufbewahrt,» erklärt dazu Erwan Faiveley. Die Auktion sei « sowohl eine Hommage an die Geschichte der Familie als auch ein Blick in die Zukunft.»

Erlös wird teilweise gespendet

Der Erlös der Clos-Vougeot-Flaschen werde dabei an die Fondation du Patrimoine gespendet, um die Restaurierung des Château du Clos Vougeot, einem bleibenden Symbol Burgunds, zu unterstützen, teilten die Faiveleys in einer Pressemitteilung mit.

«Erbe der Domaine Faiveley entdecken»

Edwin Vos, International Head of Department, Wine & Spirits bei Christie's, fasst zusammen: «Diese Auktion bietet Sammlern eine aussergewöhnliche Gelegenheit, das Erbe der Domaine Faiveley zu entdecken und Zugang zu einigen der herausragendsten Weine des Burgunds zu erhalten. Jedes Los spiegelt das Fachwissen und die Sorgfalt vieler Generationen wider, und wir freuen uns, diese seltenen Schätze der internationalen Sammlergemeinschaft zugänglich zu machen.»

Link zur Online-Auktion und zum Katalog: hier klicken

