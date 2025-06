Auktion erzielt Rekordpreis mit DRC, Latour, Rothschild und Penfolds Grange

So viel brachte zuvor noch keine Auktion eines einzelnen Besitzers in Nordamerika ein: Für satte 28,8 Millionen Dollar hat der US-Milliardär Bill Koch mit mehreren Tausend Flaschen aus seiner Sammlung bei einer dreitätigen Auktion bei Christie’s in New York erzielt. Unter den Losen, die alle einen Käufer fanden, lösten vor allem die seltenen Burgunder einen regelrechten Bieter-Wettstreit aus.



Spitzen-Los: 1999 Methusalem Romanée-Conti Grand Cru



Auf besonders grosses Interesse stiessen grossformatige Flaschen aus dem Burgund aus den 1980er- und 1990er-Jahren. Das Spitzenlos war eine Methusalem-Flasche (6 Liter) Romanée-Conti Grand Cru aus dem Jahrgang 1999. Diese wurde für 275‘000 Dollar inklusive Käuferaufschlag verkauft – und lag damit über der hohen Schätzung von 160‘000 Dollar vor der Auktion. Drei Magnumflaschen desselben Weins wurden zusammen für 237‘500 Dollar verkauft, geschätzt worden waren sie auf 90‘000 Dollar.



Aus der Domaine Georges Roumier wechselten sechs Magnumflaschen Bonnes Mares 1985 für 200.000 US-Dollar den Besitzer, ebenso wie drei Magnumflaschen Chambolle-Musigny Les Amoureuses 1985 (162‘500 Dollar), eine Magnum Roumier Bonnes Mares Vieilles Vignes 1988 (87‘500 Dollar) und acht Flaschen Domaine Leroy Musigny 1999 (187‘500 Dollar).



Highlights auch aus Bordeaux



Die Highlights aus Bordeaux waren zum einen mehrere Lose von Château Latour 1961 in verschiedenen Formaten, darunter zwei mal sechs Magnums (je 187‘500 Dollar) und eine Imperial (87‘500 Dollar). Zum anderen gab es zwei begehrte Lose Château Mouton Rothschild vom Jahrgang 1945.



Auch Weine aus Italien (Gaia, Sassicaia, Solaia), Spanien (Vega Sicilia, Pingus) und von der Rhône (E. Guigal, Domaine Jean-Louis Chave) sowie Madeira und Port umfasste die Auktion.



Ältester Jahrgang von Penfolds Grange



Kochs Weinkeller umfasste auch eine Sammlung australischer Spitzenweine. Sechs Flaschen Penfolds Grange 1971, der älteste Jahrgang dieses Weins, erzielten 10‘625 Dollar, eine Magnum Henschke's Hill of Grace 1984 ging für 1‘625 Dollar an einen Bieter.



Wein-Sammler und Jäger von Fälschern



Koch, dessen Vermögen laut Forbes auf rund 2 Milliarden Dollar geschätzt wird, hat bereits zuvor Flaschen aus seinem Weinkeller verkauft, die letzte grosse Auktion war im Jahr 2016. Als Sammler ist Koch auch für seine Verfolgung von Fälschern bekannt. Unter anderem war er Zeuge der Anklage im Prozess gegen den Betrüger Rudy Kurniawan.

(lifePR) (