An der International School of Düsseldorf wird die Energiewende erlebbar

Die International School of Düsseldorf (ISD) feierte am Mittwoch, 13. Dezember, einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit: Auf den Dächern der beiden Schul-Standorte in Kaiserswerth wurde offiziell eine Photovoltaikanlage eingeweiht.



Dank der engen Partnerschaft mit den Grünwerken, einer 100-prozentigen Tochter der Stadtwerke Düsseldorf, und der Stadt Düsseldorf verfügt die ISD nun über eine der größten PV-Dachanlagen auf Schulgebäuden in der Region. Die Anlage besteht aus ca. 900 Modulen mit einer Gesamtleistung von rund 360 Kilowatt Peak (kWp) und wird jährlich schätzungsweise 315 Megawattstunden Strom erzeugen. Durch diese nachhaltige Energiequelle sollen jährlich etwa 128 Tonnen CO2 eingespart werden.



Die Anlage wird von den Grünwerken an die ISD verpachtet. 70 Prozent des erzeugten Stroms verbraucht die Schule selbst, der Überschuss wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Neben der Senkung der eigenen Strombezugskosten leistet das Projekt auch einen wichtigen Beitrag zum Ziel der Landeshauptstadt Düsseldorf, bis 2035 klimaneutral zu werden.



Die ISD setzt sich seit langem für die Förderung eines umweltfreundlichen Ethos ein, und dieses jüngste Infrastrukturprojekt verkörpert das Engagement der Schule für den Schutz der Umwelt.



„Die Photovoltaik-Anlagen fügen sich perfekt in unseren Nachhaltigkeitsplan ein. Durch die Darstellung von Erzeugung, Verbrauch und CO2-Einsparung auf einer digitalen Anzeigetafel können wir den Schülerinnen und Schülern in ihrem Alltag zeigen, wie grüner Strom produziert wird. So wird Energiewende erlebbar“, erklärt Schuldirektor Frank Tschan von der ISD.



Im Strategieplan der Schule ist ein tief verwurzeltes Engagement für den sorgfältigen Umgang, das Sparen und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen verankert, was zu einer Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Interessengruppen der Schule führt. Darunter sind Schülerinnen und Schüler, Eltern, Hausmeister, Reinigungspersonal, Caterer und Lieferanten.



Für Ralf Zischke, Geschäftsführer der Grünwerke Düsseldorf, der richtige Weg: „Deutschlands Zukunft liegt in der Energiewende. Heute mehr denn je. Energie aus Sonne, Wind und Co. sind der grüne Motor für unser Land. Es ist wunderbar, wenn die Schülerinnen und Schüler der International School of Düsseldorf diese Energiewende bereits als etwas Alltägliches erleben dürfen und Teil davon sind. Und es ist wunderbar, dass wir als Grünwerke solche Projekte umsetzen dürfen!“



Die jüngste Akkreditierung der Schule als Öko-Schule ist ein weiterer Beweis für die engagierten Bemühungen nicht nur der Mitarbeiter und der Schulleitung, sondern vor allem der Schüler. An der International School of Düsseldorf sind die Schüler selbst die treibende Kraft hinter zahlreichen grünen Projekten, darunter Initiativen zur Energieeffizienz, Programme zur Abfallreduzierung und die Pflege von Ökosystemen auf dem Campus.



Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung und Lernprogramme für den Umweltschutz sind in den Lehrplan integriert, was nicht nur das Bestreben der ISD widerspiegelt, eine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Schulpraktiken einzunehmen, sondern auch ihr Engagement unterstreicht, verantwortungsbewusste Weltbürger für die Zukunft auszubilden.



Auch das Thema Elektromobilität spielt eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit den Stadtwerken Düsseldorf hat die ISD Ladesäulen auf beiden Seiten der Niederrheinstraße errichtet, die dazu beitragen, fossile Treibstoffe im Düsseldorfer Straßenverkehr zu ersetzen.



Für die Öffentlichkeit sind beide Säulen außerhalb der Schulzeiten montags bis freitags von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie samstags und sonntags ganztägig nutzbar und erweitern damit das öffentlich zugängliche Ladeangebot im Stadtteil Kaiserswerth um weitere vier Ladepunkte.