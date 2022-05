Sichere Motorradbeherrschung hat immer Saison

Unfallfrei genussvolle und erlebnisreiche Zweiradmonate zu durchfahren, so könnte man mit wenigen Worten das Motto zusammenfassen, unter dem alle unterschiedlichen Fahrertypen unterwegs sind. „Klar steht neben dem motorisierten Zweirad als Alltagsfahrzeug das Vergnügen auf Ausflügen, Touren und Reisen im Vordergrund, und wie wir insbesondere aus eigenen Umfragen wissen, legen Motorradfahrende dabei ein hohes Sicherheitsbewusstsein an den Tag“, so umschreibt der Leiter des Instituts für Zweiradsicherheit (ifz), Matthias Haasper, die Motto gebende Grundhaltung.Das zeige sich unter anderem daran, dass immer mehr Fahrerinnen und Fahrer motorisierter Zweiräder den Saisonstart mit dem Besuch eines Fahrsicherheitstrainings verbinden. „Ein Training unter professioneller Anleitung ergibt aber natürlich zu jeder Zeit, also auch mitten in der Saison Sinn“, erläutert Haasper. „Schließlich zahlt es sich immer aus, seine Fähigkeiten am Lenker zu optimieren, um etwa in Gefahrensituationen routinierter reagieren zu können.“Mit dem Ziel einer möglichst individuellen Betreuung der einzelnen Gruppenteilnehmer setzen viele Trainingsanbieter auf fortschrittliche Kommunikationstechnik. Coaching per Headset, lautet das Stichwort. Damit erhalten die Teilnehmenden quasi in Echtzeit Anweisungen, Tipps und Verbesserungshinweise zu den jeweiligen Fahrübungen. Dank des unmittelbaren Feedbacks dürfte die Lernkurve jedes und jeder Einzelnen so noch ein wenig steiler nach oben verlaufen.„Ob Basis-, Intensiv-, oder Schwerpunkttrainings, das Trainingsangebot bleibt auch in den bevorstehenden Sommermonaten groß und vielfältig“, sagt Haasper und verweist auf das eigene Online-Trainingsportal, mit dem die Suche nach der passenden Veranstaltung leicht von der Hand geht. Wenige Klicks reichen, um aus der regelmäßig aktualisierten Datenbank das gewünschte Fahrtraining in der Nähe herauszufiltern.Übrigens: Wer in den nächsten Tagen auf dem vom ifz gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern, dem ADAC und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) betriebenen Trainingsportal unter https://www.ifz.de/... vorbeischaut, der kann mit etwas Glück Trainingsgutscheine gewinnen.