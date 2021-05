Sattelfest auf dem Motorrad

Das fürs Selbstvertrauen so wichtige Gefühl der Sattelfestigkeit wird bereits im Stand aufgebaut. Wer etwa aufgrund seiner Körpergröße beim Aufsteigen bereits zu kämpfen hat, um dann im Stand auf den Zehenspitzen zu kippeln, der ist in solchen Momenten vom gewünschten unbeschwerten Genuss weit entfernt, baut unter Umständen Unsicherheiten und sogar Ängste auf.Durch Tieferlegen kann hier wirksam Abhilfe geschaffen werden. Im einfacheren Fall reicht es, die Sitzbank abzupolstern oder gegen ein niedrigeres Exemplar auszutauschen. Sollte das für einen sicheren Stand nicht reichen, lässt sich das Fahrwerk vieler Motorräder mit Tieferlegungs-Kits absenken, die der Fachhandel bereithält.Um das Tieferlegen geht es unter anderem im neuen Podcast aus der Reihe „Motorrad: Aber sicher!“ . Mit Blick auf den „Saisonstart“ greift das Moderatorenteam in der ersten Ausgabe für dieses Jahr neben weiteren Aspekten der Technik (Fahrzeug-Check) mit „Bekleidung“ und „Fahrerfitness“ Punkte auf, denen während der Winterpause oft zu wenig Beachtung geschenkt wird. Hört einfach mal rein!„Motorrad: Aber sicher!“, die Online-Motorradsicherheitskampagne, initiiert vom Industrie-Verband Motorrad Deutschland (IVM) in Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) liefert insgesamt zwölf neue Ausgaben in 2021, die jetzt nahezu im Wochenrhythmus folgen. Das ifz ist auch wieder mit von der Partie. Reinhören lohnt also in jedem Fall, denn bei der gebotenen Themenvielfalt dürfte wohl jeder und jede auf ein Themenfeld stoßen, für das sich das Ohrenspitzen lohnt.