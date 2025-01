Das Institut für Zweiradsicherheit und der Eiffelturm

Neben Forschung und Dialog mit Herstellern, Behörden und anderen Institutionen richtet das ifz seinen Fokus besonders auf die Fahrenden selbst. Mit kostenlosen Broschüren, Filmen und weiteren Materialien bietet das ifz allen Fahrerinnen, Fahrern und auch Fahrschulen praktische Tipps, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.Wussten Sie schon?Das ifz hat bereits Broschürenauflagen in Millionenhöhe verteilt – genug, um sie mehr als zwei Mal so hoch wie den Eiffelturm zu stapeln. Diese Materialien sind ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die sicher auf zwei Rädern unterwegs sein wollen.Nutzen Sie die Winterpause!Die kalte Jahreszeit bietet die perfekte Gelegenheit, sich mit den Sicherheitsaspekten des Motorradfahrens auseinanderzusetzen – sei es mit unseren gedruckten Broschüren oder online auf dem Smartphone. Alle Materialien stehen kostenlos zur Verfügung.Auf jeden Fall findet hier jede und jeder schon mal die frisch gedruckte „ Frühjahrs-Checkliste Motorrad “ mit allen Infos die eigene Maschine für 2025 wieder flott zu machen, um von Beginn an sicher durchstarten zu können.Weitere Informationen und Zugriff auf die Broschüren finden Sie hier Hier geht's zum Pressebereich des ifz.