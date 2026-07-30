DVR und ifz starten Motorradstudie
LUMOS: Langzeituntersuchung Motorradsicherheit
Gefragt sind alle Motorradfahrerinnen und -fahrer in Deutschland! Ihre Teilnahme an der Umfrage ist es, die den Status Quo der Motorradsicherheit aufzeigen wird. Die Auswertungen der Umfrageergebnisse werden Auskünfte hinsichtlich des sicheren Verhaltens auf dem Motorrad sowie zu Einstellungen zum Thema „Motorradsicherheit“ allgemein liefern und dabei behilflich sein, die Entwicklungen und Verbesserungen in diesem Bereich aufzuzeigen. Dabei spielt auch das Thema Fahrer-Assistenzsysteme eine große Rolle, die in den letzten Jahren für Motorräder stark an Bedeutung gewonnen haben.
Zum Online-Fragebogen geht es hier: Zum Fragebogen
Die Teilnahme an der LUMOS-Umfrage leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Von daher bitten DVR und ifz um große Unterstützung! Mit jeder Teilnahme wächst die Aussagekraft der Studie und damit die Grundlage für zukünftige Maßnahmen zur Verbesserung der Motorradsicherheit Alle Antworten werden selbstverständlich anonym behandelt.
Beide Partner blicken gespannt auf die bevorstehenden Ergebnisse und die weiteren Aussichten auf fundierte Daten und faktenbasierte Insights für Verbesserungspotenziale im motorisierten Zweiradverkehr. Die ersten Ergebnisse werden im Frühjahr 2027 erwartet. Weitere Informationen zu LUMOS gibt es hier.
Engagieren und gewinnen
Etwas Gutes für die Motorradsicherheit tun und gleichzeitig die Chance auf einen attraktiven Gewinn erhalten. Als Belohnung für die Teilnahme verlost das ifz unter allen Teilnehmenden zahlreiche Preise. Darunter ein hochwertiger Motorradhelm der Firma Nolan und eine Airbagweste aus dem Hause Held.
Motorräder bieten ein großes Potenzial als vernünftige und vergleichsweise ressourcenschonende Alternative im zukünftigen Mobilitätsmix. Mit dem Start der LangzeitUntersuchung MOtorradSicherheit (LUMOS) tragen der DVR und das ifz den über fünf Millionen Motorrädern in Deutschland Rechnung, die im Alltag und auch in der Freizeit bewegt werden und deutlich an Bedeutung gewinnen.