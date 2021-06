Externer Sachverstand aus Klinik und Praxis gesucht!

Der Blick von außen ist im IQWiG hochgeschätzt. Deshalb kooperiert das Institut bei der Erstellung seiner Berichte und Gesundheitsinformationen standardmäßig mit Ärztinnen und Ärzten aus Klinik und Praxis sowie mit Gesundheitsfachpersonal aller Fachrichtungen.



Aktuell sucht das IQWiG weitere Expertinnen und Experten für seinen Sachverständigenpool, aus dem es bei Bedarf teilweise sehr kurzfristig externen Sachverstand für die Berichterstellung rekrutiert.



Welche Möglichkeiten es gibt, sein Fachwissen in die Arbeit des IQWiG einzubringen, erfahren Interessierte am Mittwoch, 23.06.2021, von 18 bis 19.30 Uhr im Rahmen der Informationsveranstaltung „IQWiG informiert: Fachwissen einbringen“. Stefan Lange, stellvertretender Institutsleiter, führt durch die 90 Minuten, bei der sich die Ressorts und Bereiche des Instituts vorstellen und Fragen beantworten.



Die Vorträge können per Livestream verfolgt und Diskussionsbeiträge auf digitalem Weg eingebracht werden.



Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

