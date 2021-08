„Wir müssen gesamtwirtschaftlich denken und verstehen, was die Regierung vor hat und in welche Richtung sie die Wirtschaft treiben will.“

Digitalisierung und technologische Innovation

Konsumwachstum

Grüne Revolution

Gesundheitswesen und medizinische Innovation

Digitale Revolution und technologische Innovation: Unternehmen in Bereichen wie Cloud, Internet-Datenzentren und Halbleiterausrüstung

Grüne Energien und Technologien: Windkraft, Solarenergie, Batteriehersteller für Elektrofahrzeuge

Konsumwachstum: Unternehmen, die auf die Bedürfnisse der wachsenden Binnennachfrage reagieren und von langfristigen demografischen Entwicklungen profitieren, wie E-Commerce, soziale Medien, Online-Unterhaltung und Anbieter von vernetzten Konsumgütern

Gesundheitswesen und medizinische Innovation: Unternehmen, die auf biotechnologische, medizinische und pharmazeutische Dienstleistungen spezialisiert sind, darunter medizinische Online-Beratung sowie Impfstoffhersteller

Negativ-Screening und Ausschlussrichtlinien für energie- und ethikbezogene Ausschlüsse ESG-Integration und Positiv-Screening aktive Abstimmungspolitik und Dialog.

Exposure in wachstumsstarken, großen chinesischen Märkten

Diversifikation von Portfolio und Exposure (z.B. im Rahmen einer Core-Satellite-Allokation)

attraktives Risiko-Rendite-Profil.



Haiyan Li-Labbé: Die chinesischen Aktienmärkte haben sich stark verändert, da die Wirtschaft des Landes nicht länger hauptsächlich auf Exporte, sondern nunmehr auf Innovationen ausgerichtet ist. Chinas New Economy bietet zahlreiche nachhaltige Wachstumschancen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Bildung, saubere Energie, technologische Innovation und neuartiger Konsum, darunter E-Commerce und neue Konsumgüter, die von einer zunehmenden Kaufkraft und den sich bessernden Lebensstandards der chinesischen Privathaushalte profitieren. Um erfolgreich in China zu investieren, muss man nach den „Gewinnern“ von morgen Ausschau halten, und genau das versuchen wir bei unserem Fonds. Ich bin überzeugt, dass immer mehr chinesische Unternehmen zu globalen Akteuren aufsteigen werden, so wie wir es in der Telekommunikationsbranche mit Huawei oder Xiaomi bereits gesehen haben. Aber in zehn Jahren werden diese Unternehmen nicht mehr Marktführer sein, da die Wirtschaft auf Hochtouren läuft und einem schnellen Wandel unterliegt. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei unseren Anlagen auf einen langfristigen Übergang zu künftigen Marktführern. Natürlich mögen einige Sektoren eine hohe Volatilität aufweisen, doch wir müssen gesamtwirtschaftlich denken und verstehen, was die Regierung vorhat und in welche Richtung sie die Wirtschaft treiben will. China mag zwar eine dynamische und innovative Volkswirtschaft sein, aber, wie die jüngsten Fehlschläge einiger großer Unternehmen zeigen, müssen politische Entwicklungen und Vorhaben stets aufmerksam verfolgt werden.Innerhalb der so genannten chinesischen New Economy haben wir vier ausgeprägte langfristige Trends identifiziert, die ein starkes Wachstumspotenzial aufweisen, das wir mit unserem Fonds nutzen wollen:Wir konzentrieren uns auf Unternehmen in diesen Qualitätssektoren der New Economy und setzen dabei auf Branchenführer. Wir halten Ausschau nach wenig kapitalintensiven Unternehmen, die einen attraktiven und nachhaltigen Cashflow generieren und in der Lage sind, ihr Wachstum selbst zu finanzieren. Unser Schwerpunkt liegt insbesondere auf minderheitsaktionärsfreundlichen Unternehmen mit niedrigem Verschuldungsgrad und einer guten Corporate Governance.Haiyan Li-Labbé: Der MSCI CHINA INDEX als Referenzindikator repräsentiert chinesische Large- und Mid-Cap-Unternehmen, die als H- und B-Aktien oder an ausländischen Märkten notiert sind (ohne ADRs). Er umfasst auch A-Aktien von Large-Cap-Unternehmen (bis zu 20% ihrer Marktkapitalisierung, streubesitzbereinigt). Wir verwenden diesen Index zu Repräsentationszwecken, weil er chinesische Unternehmen in ihrer ganzen Breite abbildet. Unser Anlageuniversum ist jedoch nicht strikt auf diesen Index beschränkt, es umfasst sämtliche chinesische Unternehmen, die an verschiedenen Märkten/Ländern notiert sind, sowie taiwanesische Unternehmen. Das sind rund 7000 Unternehmen. Unser Schwerpunkt liegt aktuell mehr auf H-Aktien und ADRs als auf A-Aktien, da die Bewertungen am Markt für A-Aktien mitunter leicht überzogen sind. Langfristig scheint der chinesische Markt für A-Aktien recht attraktiv, da es dort viele qualitativ hochwertige Unternehmen gibt, die die Anforderungen unseres Anlageprozesses erfüllen.Haiyan Li-Labbé: Der Fonds umfasst derzeit 47 Aktien. Die Anzahl der Positionen sollte zwischen 35 und 50 betragen. Im Hinblick auf die Sektoren konzentrieren wir uns, wie bereits erwähnt, auf die wachsenden Sektoren der New Economy, die weiterhin von den langfristigen Reformen in China profitieren werden. Die Hauptschwerpunkte des Entwicklungsplans 2021–2035 der chinesischen Regierung liegen auf Digitalisierung, grüner Energie, Elektroautos, Binnenkonsum und technologischer Unabhängigkeit. Diese Strategie bietet Anlegern klare langfristige Anlageperspektiven. Wir schätzen diese Sektoren aufgrund der strukturellen Reformen, die in den letzten 10–15 Jahren durchgeführt wurden, und aufgrund der Beschleunigung der Investitionsausgaben für die neue, im Wesentlichen digitale Infrastruktur.Unsere vier wichtigsten Anlagethemen lauten:Haiyan Li-Labbé: Mein Investmentansatz ist in erster Linie ein Top-down-Ansatz, weshalb ich viel Zeit mit der Lektüre von Regierungsstrategien und Leitlinien verbringe. Sobald ich die Sektoren bestimmt habe, in die ich investieren möchte, bitte ich Makler darum, mir ihre besten Anlageideen für jeden Sektor zu nennen. Dabei überprüfe ich ihre Zahlen grundsätzlich anhand anderer Quellen und Datenanbieter. Anlagekonferenzen, Meetings mit Unternehmen und Gespräche mit Branchenkollegen tragen ebenfalls zu meiner Ideenfindung und Faktenüberprüfung bei.In Bezug auf die Transparenz und die Offenlegung von ESG-Kriterien und der Corporate Governance von Unternehmen konnten wir in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte feststellen, wie etwa eine bessere Berichterstattung, die immer mehr an inländischen Börsen notierte Unternehmen auch auf Englisch veröffentlichen, spezifische ESG-Segmente in Jahresberichten und sogar spezifische ESG-Berichte. Chinesische Unternehmen, die an den inländischen Märkten notiert sind, müssen ihre Anstrengungen intensivieren, um ausländische Investoren zu gewinnen.Haiyan Li-Labbé: Grundsätzlich zielt die chinesische Regierung darauf ab, große Unternehmen in Bezug auf wichtige soziale und wirtschaftliche Fragen klarer zu regulieren, wobei sämtliche neuen Maßnahmen im Wesentlichen auf dem „Anti-Monopol“-Gedanken und dem Wunsch nach „sozialer Gleichheit“ beruhen. Dies ist langfristig konstruktiv für die chinesischen Märkte, da Geschäftsmodelle für die Anleger transparenter und die Corporate Governance-Standards verbessert werden. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen neue Vorschriften und Änderungen erst nach Jahren in Kraft treten, geschieht dies in China sehr schnell, und zwar durch eine offizielle Ankündigung. Dies führt in der Regel zu einer heftigen Reaktion an den Märkten. Anschließend erleben wir jedoch eine Marktstabilisierung, da die Regierung mehr Klarheit über ihre Ankündigungen schafft. Wir erwarten, dass dies auch in den kommenden Wochen der Fall sein wird. Nach dieser starken Korrektur schätzen wir die Aussichten für China weiterhin positiv ein. Wir glauben, dass die chinesische Regierung die Unternehmen der New Economy und damit das Symbol des chinesischen Erfolgs nicht zerstören wird, und erwarten bei diesen Titeln eine gewisse Erholung. Überdies hat der Abverkauf für langfristig orientierte Investoren wie uns gute Einstiegsmöglichkeiten geschaffen. Wir möchten diese Schwäche nutzen, um Titel, von denen wir besonders stark überzeugt sind, aufzustocken.Haiyan Li-Labbé: Ich investiere in Unternehmen in ihrer Referenzwährung, das Währungsexposure des Fonds ergibt sich aus meiner Aktienauswahl. Wie bei den anderen Aktienfonds von Carmignac habe ich die Möglichkeit, je nach Marktbedingungen und zu Zwecken des Risikomanagements oder des Portfolioaufbaus nach eigenem Ermessen Währungsabsicherungsstrategien umzusetzen. Ich setze diese jedoch nur vereinzelt und nicht zur Performancegenerierung ein. Außerdem gehe ich davon aus, dass der Renminbi in den kommenden Jahren relativ stabil bleiben oder aufwerten wird, vor allem aufgrund eines höheren Wirtschaftswachstums und Kapitalzuflüssen. Ich sichere das Währungsexposure daher in der Regel nicht ab.Haiyan Li-Labbé: Als Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) bevorzugen wir Unternehmen, die Lösungen für die ökologischen und sozialen Herausforderungen der chinesischen Wirtschaft und Gesellschaft bieten. Die Strategie berücksichtigt konsequent ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance). Wir vergeben für jede unserer Aktien ein detailliertes ESG-Rating. Außerdem sind wir bestrebt, die Umweltauswirkungen zu verringern, indem wir den CO2-Fußabdruck um jährlich 5% reduzieren.Mein SRI-Ansatz lässt sich in drei wesentliche Schritte unterteilen:Bei der Durchführung der ESG-Analysen stützen wir uns auf unser internes Research sowie auf die Daten externer Research-Anbieter (Cubed, MSCI ESG, Refinitiv, S&P Trucost).Haiyan Li-Labbé: Die Strategie „China New Economy“ wird von mir als Spezialistin für die Großregion China verwaltet. Unterstützt werde ich von einem auf die Großregion China spezialisierten Analysten sowie von dem gesamten Emerging Markets-Team. Außerdem profitiere ich vom makroökonomischen Research und der Ideenfindung des gesamten Investmentteams. Jede Anlagethese wird doppelt abgesichert.Haiyan Li-Labbé: Angesichts der Besonderheiten der chinesischen Märkte, der Notwendigkeit einer detaillierten Top-Down-Makroanalyse, der aktiven Verfolgung der politischen Maßnahmen der chinesischen Regierung und der geopolitischen Nachrichten rund um die USA und China ist aktives Management umso bedeutender, wenn es darum geht, eine Bottom-up-Strategie mit chinesischen Aktien zu verwalten. Darüber hinaus hilft uns unser aktiver und disziplinierter Ansatz, Risiken im Hinblick auf ESG-Faktoren zu verringern, die mit Anlagen an den chinesischen Märkten einhergehen.Eines der Hauptmerkmale meiner Strategie ist die Tatsache, dass mein Portfolio sehr differenziert ist und im Vergleich zu Branchenkollegen und dem Referenzindikator einen hohen Active Share (~90%) aufweist. Dies wird dadurch unterstrichen, dass ich keine der 10 wichtigsten Aktien aus dem MSCI China Index besitze. So halte ich beispielsweise keine Aktien von Alibaba, Meituan oder Tencent, die am stärksten durch die Kartellrechtsverordnung der chinesischen Regierung gefährdet sind. LU2295992320A2QPTLAktienfondsMax. 4,00% (100% Rabatt über FondsSuperMarkt)Thesaurierung1,50 %20% der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator MSCI China (USD)1,80 %31.03.202128 Mio. EUR (03.08.21)