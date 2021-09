Gewinnwahrscheinlichkeit (GW)

Verlustwahrscheinlichkeit (VW)

durchschnittliche jährliche Performance (DJP)

Marktkapitalisierung (MK)

Gerald Rosenkranz: Mit dem Varios Flex Fonds haben wir das Ziel, eine zuverlässige Performance bei begrenztem Risiko umzusetzen. Uns ist es extrem wichtig, unsere Investoren möglichst stressfrei durch Korrekturphasen zu begleiten, dazu verwenden wir einen vermögensverwaltenden Managementansatz. Zur Erreichung dieser Ziele hat die Pecunia ein sehr robustes technisches System entwickelt.Das System wurde erstellt, um eine hohe Partizipation an der positiven Wertentwicklung der Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Märkte zu erreichen. Die Zielrendite des Fonds liegt bei mindestens 6% p.a. im 5-Jahres-Zeitraum bei einer Volatilität von ca. 10% (nicht garantiert). Diese Zielvorgaben wurden seit Einführung der systematischen Strategie 2013 erfüllt, zusätzlich wurde bislang jedes Jahr mit einem positiven Ertrag abgeschlossen. Durch die klare systematische Ausrichtung der Anlageentscheidungen konnte sich der Fonds in der Spitzengruppe vergleichbarer Fonds in Deutschland etablieren und seit 2013 über 9% p.a. Rendite erzielen.Gerald Rosenkranz: Mit dem Varios Flex Fonds setzen wir auf einen quantitativen Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess. In vier Schritten selektieren wir die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt.Im ersten Schritt erfolgt die Auswahl der Einzelaktien:Zu Beginn des Investmentprozesses steht dem Fondsmanagement eine Datenbank des globalen Aktien-Universums mit über 19.000 Aktien aus 75 Ländern und an 61 Börsenplätzen zur Verfügung. Diese wird jährlich Mitte des Jahres überprüft.Vierteljährlich analysiert das Fondsmanagement das globale Aktien-Universum im Rahmen eines digitalisierten Prozesses nach bestimmten Filterkriterien. Hierbei werden für den zurückliegenden Zeitraum von 120 Monaten für jeden Titel vier Kennzahlen ermittelt:Anschließend erfolgt eine Aktien-Vorauswahl durch den Einsatz von Filtern zur Messung von Mindestwerten dieser Kennzahlen.Im zweiten Schritt wird das Portfolio des Fonds zusammengestellt:Aus den gefilterten Aktien werden vierteljährlich systematisch die stärksten 100 Titel ausgewählt. Sie bilden das Basisanlageuniversum des Fonds, die sogenannten Top 100.Im dritten Schritt werden Kauf- und Verkaufssignale generiert:Im technischen Analysesystem werden mittels eines systematischen Marktmonitorings für jede Aktie die optimalen Variablen technischer Indikatoren festgelegt. Zusätzlich wird dieser Prozess durch den Einsatz genetischer Algorithmen optimiert. Auf Basis der Vortagesschlusskurse werden täglich alle 100 Titel über Nacht ausgewertet. Die dabei automatisch erzeugten Kauf- und/oder Verkaufssignale werden durch das Fondsmanagement umgesetzt. Der Kauf der Titel erfolgt nach dem „all-in“-Prinzip, das heißt, die geplante Aktienposition wird sofort in voller Höhe aufgebaut. Während der Haltedauer der Aktien erfolgt kein Rebalancing. Das systematische Marktmonitoring definiert die tägliche Bruttoaktienquote.Im vierten Schritt wird die Nettoaktienquote gesteuert:Der letzte Schritt des Investmentprozesses dient zur Steuerung der täglichen Nettoaktienquote. Mittels eines systematischen Marktmonitorings werden täglich ausgewählte Marktkennzahlen einer Analyse und Bewertung unterzogen. Im Ergebnis erhält das Fondsmanagement einen Überblick über die Verfassung und Bewertung der Kapitalmärkte, um die Absicherungsquote des Fonds zu steuern. Die Umsetzung erfolgt mittels Derivaten.Die vier Schritte sind mit dem Ziel aufeinander abgestimmt, die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt zu selektieren und für den Varios Flex Fonds ein optimiertes Chancen-Risikoprofil zu erreichen. Im quantitativen Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess gibt es sehr begrenzte diskretionäre Entscheidungen, damit ist die Wiederholbarkeit der Leistungen mit einer großen Wahrscheinlichkeit gewährleistet. Mit der aktiven Steuerung der Bruttoaktienquote durch den dreistufigen Investitionsprozess und der Nettoaktienquote in der vierten Stufe unterscheidet sich der Investmentstil grundlegend von der großen Gruppe der Mischfonds.Gerald Rosenkranz: Als erstes möchte ich betonen, dass unser System kein Trendfolgesystem ist. Mit unserem technischen Analysesystem werten wir einen Trendindikator aus, ansonsten nutzen wir technische Indikatoren, mit denen wir wesentlich schneller auf den Markt reagieren können. Das ist auch eine Besonderheit des Fonds, es wird nicht nur schnell auf Marktkorrekturen reagiert, sondern auch sehr schnell wieder investiert. Die Investitionen erfolgen dann aber immer mit einer Absicherung. So nutzen wir die Chancen, können jedoch gleichzeitig die Risiken begrenzen. So hatten wir im Februar 2020 eine Bruttoaktienquote von ca. 80%, im März senkten wir auf eine Nettoaktienquote von -2%, um dann im April wieder eine Bruttoaktienquote von über 80% zu halten. Daran erkennen Sie die schnelle Reaktionszeit unseres Systems.Gerald Rosenkranz: Natürlich hat jede Strategie Vor-, aber auch Nachteile. Wenn Sie sich die Entwicklung seit 2013 ansehen, haben wir besonders gut in Korrekturphasen abschneiden können. Dort sicherte das systematische Risikomanagement den Fonds ab. So konnte der Fonds 2018 mit + 0,6% und 2020 mit +13,22% abschließen. Die Auswertungen des technischen Analysesystems sind so robust, da jede einzelne Aktie analysiert wird und mögliche Fehlsignale somit nur unwesentliche Auswirkungen für den Fonds haben. Die letzten Schwächephasen gab es im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021. Durch den Wechsel zu Value-Aktien gab es im Fonds eine schwächere Entwicklung. Das System hat durch den Austausch von neun Aktien darauf reagiert, und der Fonds hat diese Phase mit aktuell ca. 15% Rendite mehr als wettgemacht.Gerald Rosenkranz: Das Basisanlageuniversum wird durch eine Selektion von maximal 20 weiteren Titeln ergänzt, die die Vorgaben der Top 100 nicht erfüllen, deren Kennziffern (sowohl Einzelkennzahlen als auch möglicherweise Kombinationen) im Rahmen des systematischen Auswahlprozesses aber Extremwerte aufzeigen. Solche Titel stellen den zweiten Teil der Portfoliokonstruktion dar, die Opportunitäten. Hierbei kommen auch Aktien in Betracht, die noch keine zehnjährige Historie besitzen. Mit diesen 20 Wertpapieren haben wir die Möglichkeit, Chancen zu nutzen, welche über die Top 100 nicht abgedeckt sind. Bevor diese Opportunitäten für den Fonds gekauft werden, muss jeder einzelne Titel durch das technische Analysesystem im dritten Schritt bestätigt werden. Ab da sind die Wertpapiere wieder im systematischen Prozess integriert.Gerald Rosenkranz: Das Ergebnis der Analyse von Morningstar ist kein Zufall. Wir haben einen für uns schnellen und wiederholbaren Prozess gesucht, um genau diese Aktien unter den 19.000 analysierten Aktien zu finden. Somit können wir bei Schwächephasen einzelner Aktien schnell über die vierteljährliche Überprüfung gegensteuern. Dagegen ist die Branchen- und Länderallokation tatsächlich ein zufälliges Nebenprodukt der Einzeltitelselektion. Der Auswahlprozess soll uns die Aktien filtern, mit denen wir auch in Zukunft sehr gute Gewinne für unsere Investoren erwirtschaften können. Wir finden uns dann in den Branchen oder Ländern wieder, mit denen wir dieses Ziel erreichen können.Gerald Rosenkranz: Als erstes möchte ich auf Anleihen eingehen. Vor über zwölf Monaten haben wir die letzten Anleihen verkauft. Diese wurden nach der Aktienanalyse in der Cash-Position gekauft. Aufgrund der aktuellen Risiken am Anleihenmarkt werden wir in den kommenden Jahren keine neuen Positionen aufbauen. Die Investitionsmöglichkeit in Fonds und Zertifikaten wird dem Bereich der Opportunitäten zugeordnet. Wenn wir in diesen Bereichen Chancen sehen, kaufen wir mit den Opportunitäten bis zu 20 Positionen. So haben wir beispielsweise 2018 bei einem extrem niedrigen Ölpreis ein ETC auf Öl gekauft und in der Korrektur des Bitcoins im Juli 2021 mit 0,83% des Fondsvolumens ein Bitcoin-Zertifikat. Wir kaufen alle Wertpapiere gleichgewichtet ein, daher wird jedes Wertpapier mit 0,83% gekauft (1/120).Gerald Rosenkranz: Bei aller technischen Analyse haben wir immer schon darauf geachtet, „saubere“ Unternehmen zu kaufen. Besonders Rüstungskonzerne haben wir gemieden. Den Rest haben unsere Filterkriterien übernommen, dort ist kein Durchkommen für Bergbau oder Öl.Aktuell haben wir den Fonds von einer Ratingagentur überprüfen lassen. Es mussten nur zwei Aktien verkauft werden, und der Einstufung nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung steht nichts mehr im Weg. Der Prozess ist bereits in der Umsetzung.Gerald Rosenkranz: Die Anlageberatung des Fonds führen wir im Team durch. Gerd Tuping und ich arbeiten bereits über 20 Jahre zusammen. Unsere Wege kreuzten sich bei einer Karlsruher Vermögensverwaltung, dort verantworteten wir das Portfoliomanagement.Persönlich begann ich vor 27 Jahren als Berater in der Karlsruher Vermögensverwaltung. Dort übernahm ich 1999 die Leitung des Portfoliomanagements und wurde 2001 zum Geschäftsleiter berufen. 2003 gründete ich die Pecunia GmbH und nach einem kurzen Umweg stieß Gerd Tuping 2005 zur Pecunia GmbH. Somit arbeiten wir seit 1999 mit einer kurzen Unterbrechung als Team im Portfoliomanagement und seit 2008 im Fondsmanagement zusammen. Die Entwicklung des technischen Analyseprozesses begannen wir bereits vor über 20 Jahren für die Verwaltung der Vermögensveraltungsdepots.Gerald Rosenkranz: In der aktuellen Marktsituation bekommen wir mehr Kauf- als Verkaufssignale. Daher sind wir bei einer Bruttoaktienquote von ca. 88%. Über unser Risikomanagement sind wir mittels Trailing Stop Loss und Derivaten gut abgesichert.Gerald Rosenkranz: Der Varios Flex Fonds eignet sich als Basisinvestition für jedes Depot mit der Zielsetzung eines langfristigen Vermögensaufbaus. Voraussetzung ist, dass der/die Anleger*in ein Aktienrisiko eingehen kann. So hatte der Fonds in den letzten fünf Jahren auch schon mal einen maximalen Verlust von 15,22% über einen Zeitraum von 171 Tagen, bis er diesen wieder aufgeholt hat. Auf Jahressicht hat der Fonds seit der Anpassung des heutigen Konzeptes 2013 jedes Jahr ein positives Ergebnis für seine Anleger erzielt. Das entspricht einer jährlichen Performance von über 9%. Der Verlust ist im Verhältnis zum Gewinn für langfristig orientierte Anleger deshalb als gering einzustufen. Konkret sehen wir den Fonds für Privatanleger und Unternehmer als Einmalanlage oder für Sparpläne geeignet. In der Rentenphase kann der Fonds zudem zur Verrentung genutzt werden. Der Fonds wird auch sehr gern von Kapitalgesellschaften eingesetzt, z.B. beim Aufbau von Pensionszusagen mit späterer Verrentung. Anleger*innen sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mitbringen.DE000A0NFZQ3A0NFZQMischfonds flexibel - Global5 % (FondsSuperMarkt-Rabatt bis 100%)Ausschüttend*Bis zu 1,8% (zzt. 1,6 %)Keine1,66 %20. 05.200887 Mio. EUR (31.08.2021)*2% geplantDie Pecunia GmbH ist ein bankunabhängiger Vermögensverwalter bei Pforzheim. Seit unserer Gründung im Jahr 2003 haben wir uns ausschließlich den Interessen unserer Mandanten verpflichtet. 