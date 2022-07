Mozart One: Aktien der Hidden Champions aus Österreich und seinen Nachbarländern

Wolfgang Matejka: Der österreichische Aktienmarkt galt und gilt nach wie vor als „Tor zum Osten“. Die österreichischen Unternehmen sind aktuell zu etwa 25% bei Umsatz und Ertrag mit dieser Region verbunden, die börsennotierten Unternehmen aber zu rund 50%. Dies rückt die Wiener Börse immer ins internationale Rampenlicht, wenn sich etwas in Osteuropa „tut“. Was dabei aber durchaus oft übersehen wird, ist die Tatsache, dass an diesem doch recht kleinen Markt etliche global Players gelistet sind, die in ihren jeweiligen Nischen auch einen hohen defensiven Status erreicht haben. Die Attraktivität der Wiener Börse ist daher von innen heraus präsent und weniger aufgrund der einen oder anderen geopolitischen Konstellation allein. Die Suche nach ertragsstarken und auch im internationalen Kontext repräsentativen Werten ist daher ein lohnender Prozess, der sich auch in der mittel- bis längerfristigen Performance im Fonds widerspiegelt.Wolfgang Matejka: Der Investmentprozess ist dreistufig aufgebaut. Top Down als Basis, Bottom Up als Selektion und Qualitativ als finales Kriterium. Top Down umfasst die geopolitische Analyse, das Sektorumfeld, die Geldstromanalyse und investitionskulturelle Aspekte. Bottom Up liefert die fundamentale Basis zu diesem selektierten Umfeld. Hier wird auf Verhältnismäßigkeit des Sektors, Bewertungsunterschiede innerhalb von Peer Groups und auch auf Auffälligkeiten bei Einzelbewertungen geachtet. Dieser Prozess ist als quantitativ zu verstehen, wird aber im Feintuning individuell gestaltet. Die Qualitätsanalyse ist dagegen ein Prozess, der individuell und persönlich ausgestaltet ist. Hier treffen sich die Vorteile eines langjährigen Erfahrungsschatzes am Kapitalmarkt. Hier werden Management, Skills im Unternehmen, Produktspezifika und Ertragsziele analysiert und auf Glaubwürdigkeit gecheckt. Am Ende dieser aller Prozesse wird noch ein technischer Blick auf die jeweilige Markt- und Titelsituation gelegt, um das Investitionstiming zu optimieren.Wolfgang Matejka: Der österreichische Markt ist ein kleiner Markt. Genau deswegen ist eine effiziente Diversifikation in einem Portfolio sehr schwer bzw. nahezu kaum möglich. Um neben dieser Diversifikation auch eine Sektor- und Peer Group-Analyse optimal umsetzen zu können, sind Vergleiche mit anderen Märkten, Sektoren und Aktien unerlässlich. Genau deswegen hat der Mozart One einen Anteil außerhalb Österreichs von derzeit rund 35%. Er ist auch nicht zum Halten einer Mindestquote in österreichischen Werten verpflichtet.Wolfgang Matejka: Diese Beobachtung ist völlig korrekt und hat zwei Gründe. Die Entwicklung der österreichischen Börse in 2021 war zuerst von langsam steigenden internationalen Zuflüssen geprägt, die sich im zweiten Halbjahr auf die großen Indexwerte konzentrierten. Diese Indexwerte sind im Fonds unterdurchschnittlich hoch gewichtet, weil gemäß dem Investmentfondsgesetz nur maximale Investmentgrenzen pro Einzelwert möglich sind und dieser „Replikation“ die Indexgewichtung im ATX, dem größten und liquidesten Index der Wiener Börse widerspricht. Im ersten Halbjahr 2022 konnte aber der Mozart One wieder seine Selektionsqualität ausspielen, nachdem die internationalen Investoren begonnen haben, sich wieder zurück zu ziehen. Man kann daher erkennen, dass der Mozart One in der Lage ist, oberflächliche Investitionsströme mittelfristig zu überlagern und in einen Performancegewinn zu wenden.Wolfgang Matejka: Dieser Konflikt ist für Europa und natürlich auch Österreich ein herber Rückschlag für den Glauben an gedeihliches Miteinander auf dem Kontinent und auf dem Globus. Die österreichische Wirtschaft ist genauso wie viele andere vom geänderten Bild bei der Energiebeschaffung und von dem diese Situation umrahmenden Inflationsbild geprägt. Die Börse hat auch sofort und akkurat auf den russischen Einmarsch reagiert. Die meisten internationalen Investoren sind sehr rasch ausgestiegen und haben erst vor Kurzem wieder begonnen, zaghaft zurückzukehren. Die wirtschaftlichen Effekte aus der Energiesituation sind naturgemäß noch nicht vollends absehbar, aber es steht fest, dass die guten historischen Kontakte Österreichs zu Russland, aber auch den anderen osteuropäischen Staaten ein Puffer in der aktuellen Situation sind. Genauso ist die Reagibilität der österreichischen Wirtschaft beeindruckend hoch gewesen. Lokale Geschäftsprozesse wurden auf remote gestellt, Personal gesichert, Kunden betreut, Sicherheit generell adressiert und die Konsequenz beim Verarbeiten plötzlich entstandener Energieversorgungsengpässe hochgehalten. Österreich hat zusätzlich ein sehr hohes Reservoir an natürlichen Gasspeichern. Die Gasversorgung, und das ist derzeit einer der kritischsten Punkte innerhalb Europas, ist durch diese geografische Allokation für Österreich leichter möglich und wird bereits mit Hochdruck adressiert. Bezüglich der wirtschaftlichen Effekte aus der Inflationsbehandlung der EZB ist Österreich mitten in der europäischen Börsenlandschaft mit dem Thema erfasst.Wolfgang Matejka: Wir sind zu 94% in Aktien investiert. Bonds halten wir aktuell keine. Cash bei 6%. Die Österreich-Tangente liegt bei 66%, Deutschland ist zu 25% investiert. Skandinavien 2,5% und Schweiz 2% ergänzen. Aktuell sind wir in 47 Aktien direkt investiert (Ende Juni 2022).Wolfgang Matejka: Derivate werden aktiv zur Absicherung genutzt, um das Timing zu optimieren. Überwiegend wird hier via Futures im EuroStoxx50 und geringfügig im ATX gearbeitet. Ergänzend werden Call-Optionen gekauft und manchmal auch Put-Optionen verkauft, um die Diversifikation zu verbreitern. In Sondersituationen werden einzelne Put-Optionen auch zur direkten Aktienabsicherung eingesetzt.Wolfgang Matejka: Derzeit sind Anleihen aus Renditeüberlegungen noch nicht interessant genug. Es wäre natürlich verlockend, die US-Treasuries-Kurzläufer aktuell zu kaufen, aber wir wollen den Fokus auf Europa nicht verwässern. Bonds der Eurozone sind für uns real noch zu teuer und werden es aus unserer Überzeugung heraus auch noch eine Zeit lang bleiben, weil die EZB eine gemäßigtere Inflationspolitik umsetzen wird müssen, um die EU-Peripherie nicht zu schädigen.In früheren Zeiten waren Wandelanleihen sehr oft investiert gewesen, die aufgrund stärkerer Verwerfungen der jeweiligen Aktien Investitionsfenster dargestellt hatten. Derzeit ist dieses Fenster geschlossen.Wolfgang Matejka: Der Mozart One ist ein Fonds gemäß § 8 der OffVO der EU und somit „Light Green“. Die ESG-Kriterien, die er befolgt, orientieren sich einerseits an Ausschlusskriterien, die Waffen, Atomkraft, Tabak und Kinderarbeit explizit betreffen, und an direkt aus dem Markt abgeleiteten ESG-Kriterien externer Datenanbieter im Verein mit eigener Analyse.Wolfgang Matejka: Ich selbst bin seit 40 Jahren im Asset Management-Universum tätig. Zwei Mal Geschäftsführer einer KAG (KVG in Deutschland), einmal Bankvorstand (verantwortlich für Markt), Chief Investment Officer zweier Banken und seit mehr als 30 Jahren im Fondsmanagement überwiegend aktiv verantwortlich. Mein Team rekrutiert sich aus drei zusätzlichen Asset ManagerInnen. Birgit Ulbing (30 Jahre Berufserfahrung), Barbara Katzdobler (10 Jahre Berufserfahrung) und Florian Rainer (25 Jahre Berufserfahrung). Wir leben eine flache Hierarchie und trainieren somit jeden Tag unsere innere Flexibilität. Zusätzlich werden von uns pro Jahr zwischen 250 und 350 „One on Ones“ abgehalten, in denen wir direkt mit Unternehmen und auch Fremdmanagern unsere Meinungen erweitern.Wolfgang Matejka: Der Mozart One ist ein Fonds, der aktives Aktienmanagement mit vollem Charakter lebt. Er ist von einem Managementteam geprägt, das sich direkt um die einzelnen Investments bemüht und den Charakter der Investition, die Story, ins Zentrum ihrer Bemühungen stellt. Trotz einer im Hintergrund fix etablierten Risikokontrolle ist der Mozart One ein Fonds, der aufgrund teilweise stärkerer Schwankungen dem risikobewussten AnlegerInnen-Typ entspricht. Er ist aber jedenfalls ein Fonds, der sich der Ertragskraft und somit auch der Performance der Unternehmen in Zentraleuropa direkt und bewusst widmet und dabei vielleicht eine Runde tiefer in die Analyse geht als manche Andere.AT0000A0KML1Aktienfonds Österreich5 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ausschüttend2,26 %Keine08.09.201051 Mio. Euro (31.05.2022)5,61 % p.a. (05.07.2022)6 von 7Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine seit 2010 auf Portfoliomanagement konzentrierte österreichische Wertpapierfirma gemäß § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) mit Firmensitz in Wien. Ihr Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, Wolfgang Matejka, gilt als einer der führenden Kapitalmarktexperten Österreichs. Die schlanke Unternehmensstruktur und flache Organisation der Matejka & Partner Asset Management GmbH fördern Kommunikation, Schnelligkeit, Flexibilität und Transparenz. Als Asset- und Stockpicker sind die PortfoliomanagerInnen ständig auf der Suche nach den optimalen Investments. Dabei ist für sie die Analyse und Einbeziehung von neuen Ideen oder Innovationen sehr wichtig. Die jahrzehntelange Erfahrung ihrer MitarbeiterInnen im Asset Management stellt sicher, dass sich der Fokus ihrer Investments auf das Wesentliche konzentriert.Im Beteiligungsverbund mit der, einer traditionsreichen österreichischen Privatbank mit Sitz in Wien, findet die Matejka & Partner Asset Management GmbH einen starken und kapitalmarkterfahrenen Partner.