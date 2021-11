FondsSuperMarkt zum Testsieger gekürt

Das Internetportal FondsSuperMarkt ist Testsieger im großen Vergleichstest von BÖRSE ONLINE und dem Deutschen Kundeninstitut (DKI). Im Test konnte sich das Webangebot des Fondsvermittlers FondsSuperMarkt gegen acht andere Anbieter durchsetzen und erreichte die Gesamtnote „sehr gut“. Von den insgesamt neun Fondsvermittlern erreichten drei ein „sehr gut“ und weitere vier ein „gut“. Die restlichen Anbieter wurden mit „befriedigend“ bewertet.



FondsSuperMarkt überzeugte insbesondere durch seine hervorragenden Konditionen und das umfangreiche Angebot an rabattierten Fonds und verdiente sich dadurch jeweils die Note „sehr gut“. Dazu kam die Bestnote im Kundenservice, bei dem die sensationelle Bewertung „sehr gut +“ erzielt wurde. Die Hotlinemitarbeiter des Vermittlers wurden von den Testern als überdurchschnittlich freundlich, hilfsbereit und kompetent erlebt. Sie beantworteten alle Fragen vollständig. Gleiches gilt für alle E-Mail-Anfragen. Das, so offenbarte der Test, sei nicht selbstverständlich.



Auf der Webseite des in Miltenberg (Unterfranken) ansässigen FondsSuperMarkt können Kunden zwischen mehr als 14.000 Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag wählen. Im Angebot sind diverse Fondsarten, darunter Aktien-, Misch-, Immobilien- und auch Renten- und Rohstofffonds. Der Vermittler arbeitet mit Fondsbanken wie comdirect, ebase, DAB BNP Paribas und DWS zusammen und ist so etwas wie die Verbindungsstelle zu Kapitalanlegern: Über FondsSuperMarkt können Fonds gekauft werden, die eigentliche Orderabwicklung und Verwahrung erfolgt direkt über die Fondsbank, bei der der Anleger sein persönliches Depot hat.



Die Franken bieten derzeit bei einem Depotwechsel von der bisherigen Bank des Anlegers zu einer der Partnerbanken sowie bei Neuinvestitionen bis zu 4.000 € Prämie. Die gibt es, wenn das Fondsvolumen in aktiv gemanagten Fonds mindestens 800.000 € beträgt. 100 € Prämie sind drin, wenn ein Anleger Fonds von mindestens 20.000 € ins Depot überträgt oder kauft.



Der Test wurde im Oktober 2021 durchgeführt und wird in BÖRSE ONLINE, Ausgabe 44/2021, veröffentlicht.

