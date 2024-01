FondsSuperMarkt ist bester Fondsvermittler Deutschlands

100 Millionen in einem Jahr: Das Depotvolumen von FondsSuperMarkt ist im Jahr 2023 von 352 auf 452 Millionen Euro gewachsen - eine Steigerung von über 28 %. Dadurch weist die Miltenberger Finanzgruppe nun insgesamt ein Depotvolumen von 850 Millionen Euro auf. Die Zahl der Kunden wächst ebenfalls weiter und liegt zum Ende des vierten Quartals bei 17.300. Im Test von BÖRSE ONLINE belegte FondsSuperMarkt zudem den ersten Platz.



„28 % mehr Depotvolumen innerhalb eines Jahres – das ist ein echter Hammer und übertrifft unsere Erwartungen. Wie immens unser Wachstum ist, zeigt ein Blick auf das Vorjahr: 2022 verzeichnete FondsSuperMarkt ein Plus von 1,38 %“, kommentiert Marco Kantner, Vorstand von FondsSuperMarkt, das Wachstum des Unternehmens.



BÖRSE ONLINE kürt FondsSuperMarkt zum besten Fondsvermittler



Bereits zum dritten Mal hat das Deutsche Kreditinstitut (DKI) im Auftrag von BÖRSE ONLINE namhafte Fondsshops in Deutschland getestet. Neun verschiedene Anbieter wurden anhand von 464 Einzelkriterien geprüft und mit Punkten bewertet. Das Ergebnis: FondsSuperMarkt holte mit 97,6 von insgesamt 100 möglichen Punkten den ersten Platz und erhielt somit die Auszeichnung als „Bester Fondsvermittler“. Dabei flossen die Kategorien Konditionen und Angebot zu jeweils 40 % und die Kategorie Kundenservice zu 20 % in die Gesamtbewertung ein. Den Test veröffentlichte BÖRSE ONLINE in Ausgabe 44/2023.



FondsSuperMarkt überzeugte vor allem beim Kundenservice und hat laut Test die freundlichsten, hilfsbereitesten und kompetentesten Hotline-Mitarbeiter. Außerdem punktete der Fondsvermittler mit einer riesigen Fondsauswahl und 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Das Unternehmen kooperiert mit allen vom DKI befragten Depotbanken wie zum Beispiel comdirect, FNZ Bank (ehemals ebase) und FIL Fondsbank (FFB). „Die Auszeichnung als bester Fondsvermittler in Deutschland freut uns ausgesprochen“, sagt Frank Berberich, Vorstand von FondsSuperMarkt. „Kundenservice wird bei uns groß geschrieben und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr engagiert. Da wundert es mich nicht, dass unser Team besonders gut abgeschnitten hat. Wir bleiben am Ball und wollen unsere hohen Standards auch 2024 halten.“



Soziales Engagement



FondsSuperMarkt investiert nicht nur in Fonds, sondern auch in den guten Zweck. So unterstützte der unabhängige Fondsvermittler erneut die Bernd & Sigi Kugler Stiftung mit einer bedeutenden Spende. Die gemeinnützige Stiftung setzt sich insbesondere für Kinder in Not und den Umweltschutz ein. Durch ihren unermüdlichen Einsatz konnte bereits zahlreichen Menschen geholfen und positive Veränderungen weltweit bewirkt werden. „Diese Spende wäre ohne die Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden nicht möglich gewesen. Nur durch sie können wir als Unternehmen wachsen und einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten“, so Marco Kantner.