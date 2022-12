DWS Top Dividende: Krisenzeiten sind Dividenden-Zeiten

Dr. Thomas Schüßler: In der Tat konnte unsere defensive Dividendenstrategie erneut das halten, was sie seit Auflegung vor knapp zwei Jahrzehnten verspricht: in schwierigen Marktphasen im Anteilspreis deutlich weniger schwanken und weniger stark im Anteilspreis nachgeben. Während der breite Aktienmarkt fast zweistellig im Minus ist, konnte der DWS Top Dividende sogar ein einstelliges Plus erzielen (Stand: Ende November 2022).Mit dem Einsetzen höherer Inflationsraten und damit gestiegenen Renditen kam es in diesem Jahr zu einer Art Regimewechsel am Aktienmarkt – die bis dato von den Anlegern und Anlegerinnen favorisierten Wachstumsaktien wurden von den sogenannten Value- oder Dividendenaktien abgelöst und konnten sich somit deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickeln.Dr. Thomas Schüßler: Die durchschnittliche Dividendenrendite des Fonds liegt aktuell bei knapp vier Prozent – mögliche Sonderdividenden bleiben dabei unberücksichtigt. Unsere Ausschüttungspolitik ist sehr stetig und konservativ – analog zu unserem generellen Investmentansatz. Unser Ziel ist es, nach jedem abgelaufenen Geschäftsjahr die sogenannte durchschnittliche Nettodividende, die der Fonds erhalten hat, auszuschütten. Am 25. November 2022 waren es 4,30 Euro pro Anteil bzw. 3,1 Prozent, bezogen auf das vorherige Geschäftsjahr. Dies war eine Steigerung von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – analog zum prognostizierten Dividendenwachstum.Dr. Thomas Schüßler: Unsere Titelselektion basiert im ersten Schritt auf einer quantitativen Vorauswahl und im zweiten Schritt aus einer fundamentalen Aktienanalyse. Bei unseren Dividendenstrategien stehen neben den klassischen Dividendenkennzahlen wie Dividendenrendite, Dividendenwachstum und Ausschüttungsquote, neben vielen weiteren Parametern, auch die Stabilität der Cashflows, die Bilanzqualität und die Qualität des Managements im Vordergrund. Nachhaltigkeitsaspekte spielen bei der Aktienauswahl ebenfalls eine Rolle.Dr. Thomas Schüßler: In den vergangenen 13 Jahren hatten Wachstumsaktien klar die Nase vorn. Value- und Dividendenaktien waren und sind im relativen Vergleich und auch teilweise zu ihrer eigenen Historie noch günstig bewertet.Dr. Thomas Schüßler: DWS Top Dividende ist, bezogen auf die EU-Regulatorik, derzeit als Artikel 8-Fonds kategorisiert und verfolgt den sogenannten DWS Basic Exclusion Ansatz. Wir schließen hierbei mehrere Subsektoren, wie Tabak oder den Verteidigungssektor, inklusive kontroverser Waffen, aus; fossile Brennstoffe wie Kohle oder Ölsandgewinnung sind ebenfalls ausgeschlossen. Darüber hinaus investieren wir nicht in Aktien von Unternehmen, die sehr hohen Klimaübergangsrisiken unterliegen oder die massiv gegen UN-Normen verstoßen.Für Anleger und Anlegerinnen, die gerne noch einen Schritt weiter gehen und eine strengere Auslegung in Bezug auf Nachhaltigkeit wünschen, könnte der Schwesterfonds DWS Invest ESG Equity Income eine Alternative darstellen.Dr. Thomas Schüßler: Soziale und ökologische Aspekte sind zwei integrale Bestandteile der ESG-Analyse und Integration. Somit finden neben den rein finanziellen Aspekten auch diese Aspekte Berücksichtigung bei der Titelselektion.Dr. Thomas Schüßler: Die regionale Aufteilung des Portfolios ist das Ergebnis der Titelauswahl. Aufgrund unseres Fokus‘ auf Aktien mit höheren Dividendenrenditen haben wir grundsätzlich ein strukturelles Untergewicht in den USA bzw. Nordamerika. In Europa liegt die durchschnittliche Dividendenrendite deutlich über der des US-amerikanischen Aktienmarktes. Unsere Allokation in Nordamerika ist über Aktien von allen Sektoren verteilt – von Gesundheitsaktien, über regulierte Versorger bis hin zu Konsumtitel.Dr. Thomas Schüßler: Grundsätzlich verfolgen wir mit dem DWS Top Dividende einen globalen Ansatz inklusive Schwellenländer. Dennoch sind wir nur durchschnittlich seit Auflegung mit 5 bis 10 Prozent eher weniger stark investiert. Die höchste Gewichtung liegt derzeit in Taiwan. Die Entwicklung der Schwellenländer bilden wir eher „über Bande“ im Portfolio ab – viele unserer multinationalen Unternehmen generieren ein Gros ihrer Umsätze und somit ihres Gewinnes in den Schwellenländern.Dr. Thomas Schüßler: Es sind meistens die Krisen, die uns formen bzw. nachhaltig prägen. Nach einigen Jahren bei der Deutschen Bank kam ich zur Hochzeit der Technologieblase als junger Analyst und Fondsmanager zur DWS. Ich hatte gerade einen kleinen Fonds mit Fokus auf Technologieaktien übernommen – nach einigen Monaten widerfuhr mir das Gleiche wie fast allen IT-Fondsmanagern – der Anteilspreise verlor mehr als die Hälfte an Wert.Als die Finanzkrise 2008 ausbrach, war ich bereits ein deutlich erfahrener Fondsmanager und hatte mit dem DWS Top Dividende einen milliardenschweren Fonds. Durch die Erfahrung mit einen schon damals konservativen Investmentstil gelang es mir mit dem DWS Top Dividende, die Anlegerinnen und Anleger deutlich besser durch diese Krise zu manövrieren als eine Investition in den Gesamtmarkt oder von vielen Marktbegleitern. Aber gefühlt war es schlimmer im Vergleich zu den 2000ern, da der Fonds eben nicht nur wenige Millionen groß, sondern bereits milliardenschwer war.Dr. Thomas Schüßler: Was das angeht, sind aus meiner Sicht zwei Szenarien denkbar: Entweder geht der Markt noch mal richtig nach unten mit einem entsprechenden Ausverkauf von Aktien und noch einmal deutlich niedrigeren Bewertungen. Dann ist irgendwann ein Niveau erreicht, bei dem man wieder kaufen kann. Diesen Zustand gibt es, aber noch nicht hier und jetzt. Dafür ist es nicht billig genug, und es hat auch noch kein Ausverkauf stattgefunden. Das muss nicht so kommen, aber das Risiko ist da. Oder aber wir haben Glück, und die nächsten Inflationszahlen in den USA fallen nicht mehr ganz so hoch aus. Dann erhöht die Fed die Zinsen nicht weiter. DE0009848119Aktien global5,00% (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) AusschüttendKeine1,46 %28.04.200320.316,75 Mio. EUR (05.12.2022)412,94 % kumuliert (05.12.2022)5 von 7 