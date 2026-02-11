Wie man Fehler beim Fasten vermeidet

Fastenstart mit ein bis zwei Entlastungstagen, an den leichte Kost ohne Genussmittel, Fettreiches und Fertiggerichte gegessen wird. Zwei bis drei Liter am Tag trinken, am besten mineralstoffreiche natürliche Mineral- und Heilwässer. Täglich mindestens 30 Minuten bewegen, möglichst an der frischen Luft. Jeden Tag für mindestens 30 Minuten aktive Entspannung Nach dem Fasten mit leichter Kost langsam und achtsam mit dem Essen beginnen.

Fasten tut gut, entlastet den Körper, bringt Leichtigkeit und neue Impulse für eine gesunde Ernährung – wenn man es richtig angeht. Enttäuscht und frustriert vom Fasten? Vielleicht liegt es an diesen Fastenfehlern. Wir zeigen, wie man sie vermeidet.Viele entscheiden sich spontan zu fasten und essen einfach unvorbereitet nichts mehr.: Fastentage im Vorfeld planen: Bieten die vorgesehenen Tage genug Freiraum für Bewegung, Entspannung und Ruhe? Vor dem Fastenbeginn auch ein paar Entlastungstage einplanen und nur leichte Kost essen. Und bei Bedarf den Darm durch sanfte Abführmittel oder einen Einlauf entlasten.Wie wichtig das Trinken ist, ist vielen Fastenden nicht bewusst. Bei zu wenig Flüssigkeit macht der Körper schnell schlapp.Zusätzlich zu Säften und Brühen sollte man beim Fasten 2-3 Liter kalorienfreie Getränke trinken. Ideal sind mineralstoffreiche Mineral- und Heilwässer, da sie neben der Flüssigkeit auch wichtige Mineralstoffe mitbringen. Am besten bewusst nach einem Trinkplan trinken, denn auf das Durstempfinden ist insbesondere beim Fasten oft kein Verlass.Manche Fastende meinen, sie müssten sich schonen und verzichten daher auf Bewegung.Beim Fasten sollte man zwar nicht unbedingt Leistungssport betreiben, aber jeden Tag eine halbe Stunde möglichst an der frischen Luft aktiv sein, denn das hält den Körper in Schwung und etabliert eine gesunde Gewohnheit. Auch wer beim Fasten friert, wird mit Bewegung wieder warm.An den Fastentagen gestresst durch den Alltag zu hetzen, tut Körper und Seele nicht gut und macht die positiven Effekte des Fastens zunichte.Die Schaffenskraft, die sich oft beim Fasten einstellt, darf gerne zum Arbeiten genutzt werden. Wichtig ist jedoch, auch für Ruhephasen und Entspannung zu sorgen. Am besten täglich mindestens 30 Minuten Zeit nehmen für Meditation, Atemübungen oder einen klassischen Leberwickel.Durch die Vorfreude tischen manche nach Fastenende üppiges und kalorienreiches Essen auf und überfordern damit den entwöhnten Magen.Das Fastenbrechen eignet sich hervorragend, um leichte Kleinigkeiten wie z. B. einen Apfel achtsam Bissen für Bissen zu genießen. So gelingt ein wunderbarer Start in einen genussreichen und gesunden Alltag, in dem wir das Essen gut kauen und neu wahrnehmen, ausreichend trinken und uns mehr bewegen und bewusst entspannen.