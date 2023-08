Trinktipps

Regelmäßig genug zu trinken, ist für uns alle wichtig. Mindestens 1,5 Liter pro Tag sollten es sein, bei Hitze auch deutlich mehr. Wer darüber hinaus beim Trinken worauf achten sollte, verraten diese Tipps:Wer leistungsfähig bleiben will, sollte mit Mineral- und Heilwässern Magnesium und andere Mineralstoffe nachtanken. Für Nachschub des wichtigen Muskel-Mineralstoffs sorgen natürliche Wässer mit mindestens 100 mg Magnesium pro Liter. Natriumreiche Wässer gleichen den Wasserhaushalt schneller aus, da Natrium Wasser bindet.Da der weibliche Körper 10 Prozent weniger Wasser enthält, ist es für Frauen besonders wichtig, regelmäßig nachzutanken. Zudem können calciumreiche Heilwässer ab etwa 250 mg Calcium pro Liter helfen, die Knochen zu stärken und einer späteren Osteoporose vorzubeugen.Um das Kind zu versorgen, brauchen sie mehr Flüssigkeit und Mineralstoffe wie z. B. Magnesium und Calcium für den Aufbau von Knochen und Zellen. Dieses liefern mineralstoffreiche Mineral- oder Heilwässer kalorienfrei. Stillende trinken am besten zu jeder Stillmahlzeit ein Glas Wasser.Ältere Menschen sollten viel trinken und viele Mineralstoffe, aber weniger Kalorien aufnehmen. Ideale Quellen sind natürliche Heilwässer, die kalorienfrei Flüssigkeit und in der Regel auch viele wichtige Mineralstoffe liefern. Zugleich können Heilwässer z. B. helfen, die Knochen zu stärken (ab 250 mg Calcium pro Liter), die Verdauung anzukurbeln (ab 1.200 mg Sulfat pro Liter) oder Sodbrennen zu lindern (ab 1.300 mg Hydrogencarbonat pro Liter).Heilwässer sind natürliche Wässer, die in der Regel viele Mineralstoffe enthalten. Je nach ihrer natürlichen Mineralisierung können sie dazu beitragen, bestimmte Beschwerden zu lindern und nachgewiesene Wirkungen auf die Gesundheit ausüben. Die meisten Heilwässer schmecken ähnlich wie Mineralwässer und können häufig auch täglich in größeren Mengen getrunken werden, um das Wohlbefinden sanft zu unterstützen. Heilwässer sind in Lebensmittel- und Getränkemärkten erhältlich. Auf dem Etikett jeder Heilwasserflasche sind Inhaltsstoffe, Anwendungsgebiete und Trinkempfehlungen verzeichnet. Einen Überblick über alle Heilwässer mit Suchfunktion nach Inhaltsstoffen, gibt das Heilwasserverzeichnis auf www.heilwasser.com