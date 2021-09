Informationen über das Naturheilmittel Heilwasser

Was ist eigentlich Heilwasser? Wie wendet man es an bei Sodbrennen, für die Säure-Basen-Balance, bei Verdauungsproblemen oder, um Osteoporose vorzubeugen? Was sagt die Forschung zu Heilwasser und der Bedeutung von Mineralstoffen, wenn es darum geht, Beschwerden und Erkrankungen vorzubeugen oder sie zu behandeln? Wo bekommt man Heilwasser und wie findet man ein Passendes?Leicht verständliche Informationen und viele praktische Tipps rund um das traditionsreiche Naturheilmittel bietet die neu gestaltete Website www.heilwasser.com der Deutschen Heilbrunnen, die sich sowohl an Laien als auch an fachkundige Userinnen und User wendet. Jeder findet schnell, was er sucht: aktuelle News, allgemeine warenkundliche Informationen, Porträts der Inhaltsstoffe von Calcium bis Hydrogencarbonat, das breite Spektrum der Anwendungsgebiete von Heilwässern und ein Heilwasserverzeichnis, in dem man gezielt nach Heilwässern mit bestimmten Inhaltsstoffen suchen kann.Fachlich tiefer einsteigen kann man im Bereich „Forschung“: Dort finden sich kurze deutsche Zusammenfassungen von Studienergebnissen aus einer fortlaufenden Literaturrecherche in internationalen Datenbanken mit Links zu den Originalarbeiten. Unter „Aktuelles“, bei den Pressemeldungen und Studien kann man mit einer Suchmaske gezielt nach Informationen zu bestimmten Inhaltsstoffen und/oder Anwendungsgebieten recherchieren und erfährt auf diese Weise zum Beispiel, welche Informationen die Website zum Thema Magnesium und Diabetes bereithält.Herzstück der neu gestalteten Website ist das Heilwasserverzeichnis. Dort kann man sich anzeigen lassen, welche Heilwässer viel Hydrogencarbonat, Magnesium, Calcium, Sulfat oder Kieselsäure enthalten. Porträts aller Heilwassermarken informieren über die Inhaltsstoffe, Anwendungsgebiete und Besonderheiten des betreffenden Heilwassers und die Kontaktdaten des Anbieters. Aufgeführt sind die derzeit 23 Heilwässer aus Deutschland, die in Flaschen abgefüllt erhältlich sind und regional oder bundesweit Bedeutung haben. Alle Brunnenbetriebe sind Mitglieder der Interessengemeinschaft Deutsche Heilbrunnen, organisiert im Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) in Bonn.