Heilwasser kann keiner das Wasser reichen

Heilwässer sind natürliche Functional Drinks mit nachgewiesenen Wirkungen für unsere Gesundheit. Sie liefern nicht nur viele Mineralstoffe, sondern können auch die Verdauung fördern, bei Blasenentzündungen oder Osteoporose helfen, Sodbrennen oder Übersäuerung lindern. Heilwässer sind vom Bundesinstitut für Arzneimittel (BfArM) als sanft wirksame Naturarzneimittel zugelassen. Die meisten Flaschen-Heilwässer kann man auch täglich in größeren Mengen trinken. Alle wichtigen Informationen stehen auf dem Flaschen-Etikett.Heilwässer gelten als Königsklasse unter den Wässern, dicht gefolgt von Mineralwässern. Bei beiden Wasserarten handelt es sich um ursprünglich reine Wässer aus unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Gesteinsschichten, die natürliche Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten.Wie viel und welche Mineralstoffe es enthält, steht bei Mineral- und Heilwassern immer auf dem Flaschen-Etikett.Natürliche Heilwässer gehören zu den ältesten Naturheilmitteln und wurden schon seit der Bronzezeit genutzt, um Beschwerden zu lindern und die Gesundheit zu fördern. Ihre Wirkung beruht auf der spezifischen Zusammensetzung an Mineralstoffen, die bei jedem Heilwasser so einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. Viele Heilwässer sind z. B. reich an Kalzium oder Magnesium. So können sie erheblich zur täglichen Mineralstoffversorgung beitragen und helfen, Mangelerscheinungen zu verhindern.Da die Mineralstoffe im Wasser gelöst vorliegen, kann unser Körper sie schnell und gut verwerten.Natürliche Heilwässer können bei vielen Beschwerden helfen. Sulfatreiche Heilwässer können die Verdauung in Schwung bringen. Heilwässer mit viel Hydrogenkarbonat tragen dazu bei, Säureprobleme wie Sodbrennen, sauren Magen oder Übersäuerung zu lindern. Auch bei Harnwegsinfekten oder Harnsteinen lassen sich Heilwässer gezielt einsetzen.Wie ein Heilwasser wirkt und wie viel man trinken sollte, steht immer auf dem Flaschen-Etikett. Mehr Informationen bietet www.heilwasser-ratgeber.de Wer sich beim Trinken etwas Gutes tun möchte, sollte sich also das passende Wasser reichen lassen. Um Beschwerden wegzutrinken, wählt man ein Heilwasser nach seinem Bedarf. Einen Überblick gibt das Heilwasserverzeichnis auf www.heilwasser.com Heilwässer können entweder kurmäßig einige Wochen lang angewendet oder täglich getrunken werden, um Gesundheit und Wohlbefinden sanft zu unterstützen. Bitte die Informationen auf dem Etikett beachten. Die meisten Flaschen-Heilwässer schmecken übrigens ähnlich wie Mineralwässer. Erhältlich sind natürliche Heilwässer in gut sortierten Lebensmittel- und Getränkemärkten.