Firmennachfolger gesucht und gefunden im Handwerksbetrieb!

In einer glanzvollen Zeremonie wurde der Malerbetrieb Armerling GmbH aus Bonn mit dem hoch angesehenen Mittelstandspreis "Ludwig" ausgezeichnet. Diese Ehre, die weit über die Grenzen der Region Bonn/Rhein-Sieg hinausstrahlt, würdigt nicht nur die beeindruckenden Leistungen des Unternehmens, sondern auch die gelungene Übergabe des Familienbetriebs an die nächste Generation. Christine Lötters, Inhaberin von SC Lötters, lobte gemeinsam mit der Handwerkskammer zu Köln und der IHK Bonn/Rhein-Sieg den Betrieb als Symbol für Kontinuität, Innovation und wirtschaftliche Kraft in einer Zeit, in der das Thema „Firmennachfolger gesucht“ branchenübergreifend an Bedeutung gewinnt.Seit seiner Gründung im Jahr 1960 steht der Malerbetrieb Armerling GmbH für höchste Qualität und Leidenschaft im Handwerk. Unter der Leitung von Eric Armerling, der den Betrieb Anfang 2022 übernahm, erlebt das Unternehmen eine Phase des dynamischen Wachstums und der innovativen Neuausrichtung. Der Erfolg dieser Übergabe zeigt eindrucksvoll, wie essenziell es ist, eine solide Planung und professionelle Unterstützung beim Thema „Firmennachfolger gesucht“ in Anspruch zu nehmen. Armerling führt das Erbe seines Vaters mit einem zukunftsweisenden Blick fort und setzt dabei auf nachhaltige und umweltfreundliche Techniken, die den Betrieb fit für die Herausforderungen der Zukunft machen.Die Treue der langjährigen Kunden aus Köln und Bonn unterstreicht das tiefe Vertrauen, das die Armerling GmbH durch ihr kontinuierliches Engagement, ihre meisterhafte Handwerkskunst und den erstklassigen Service erworben hat. Diese enge Bindung zu den Kunden ist ein Schlüssel zum anhaltenden Erfolg und ein Beweis dafür, dass echte Qualität immer ihren Wert behält. Gleichzeitig zeigt sich, dass innovative Ansätze und ökologische Verantwortung auch im Handwerk entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Zukunft sind.In einer Branche, die stark vom Fachkräftemangel betroffen ist, setzt der Betrieb unter Eric Armerling auf moderne, kreative Lösungen. Durch gezielte Nachwuchsförderung und ein inspirierendes Arbeitsumfeld gelingt es ihm, junge Talente zu gewinnen und diese mit den traditionellen Werten des Handwerks zu verbinden. Diese Kombination aus Tradition und Innovation schafft nicht nur eine stabile Basis für das Unternehmen, sondern sichert auch langfristig die Wettbewerbsfähigkeit.Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die gelungene Nachfolge war die Kooperation mit Luber Consulting. Thorsten Luber, Gründer und Geschäftsführer der deutschlandweit tätigen Beratungsgesellschaft, unterstützte die Armerling GmbH entscheidend bei der Übergabe. „Die Zusammenarbeit mit Herrn Luber beim Thema „Firmennachfolger gesucht“ war von unschätzbarem Wert. Seine Expertise und seine menschliche Herangehensweise haben unserem Unternehmen eine klare Richtung gegeben und uns geholfen, unsere Visionen erfolgreich umzusetzen“, so Eric Armerling.Trotz aller Veränderungen bleiben die fundamentalen Werte des Unternehmens unverändert: Termintreue, Sauberkeit und fachgerechtes Arbeiten sind weiterhin das Herzstück der Firmenphilosophie. Durch diese beständige Qualität und den fortlaufenden Einsatz für ökologische Nachhaltigkeit hat der Betrieb nicht nur seine bestehende Kundschaft überzeugt, sondern auch neue Märkte erschlossen. Der Malerbetrieb Armerling GmbH zeigt eindrucksvoll, wie eine gelungene Unternehmensnachfolge die Basis für eine erfolgreiche Zukunft legen kann.Die Auszeichnung mit dem "Ludwig" ist ein sichtbares Zeichen für die Stärke und das Potenzial des Mittelstands in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Sie würdigt nicht nur die beeindruckende Leistung des Malerbetriebs Armerling GmbH, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für andere Unternehmen, die sich der Herausforderung „Firmennachfolger gesucht“ stellen müssen. Mit dem Mut zur Innovation und dem festen Willen, Traditionen zu bewahren, hat die Armerling GmbH gezeigt, wie man erfolgreich eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlägt.Thorsten Luber von der deutschlandweit aktiven Luber Consulting betont leidenschaftlich: „Unser Ziel ist es, kleine und mittelständische Unternehmen intensiv zu unterstützen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir stehen unseren Kunden als echter Partner zur Seite und arbeiten gemeinsam an zukunftssicheren Konzepten. Gerade in der letzten Zeit kümmern wir uns verstärkt um die Frage: Firmennachfolger gesucht mit dem Fokus auf die Unternehmensnachfolge im Handwerksbetrieb! Auch unsere neue Offensive: Nachfolge-Chance.de ist Ausdruck meiner Leidenschaft für dieses Thema"!„Die Auszeichnung mit dem Ludwig-Mittelstandspreis ist ein Beleg für die erfolgreiche Verbindung von Tradition und Innovation, die der Malerbetrieb Armerling verkörpert. In einer sich ständig wandelnden Welt bleibt das Unternehmen ein zuverlässiger und fortschrittlicher Partner im Handwerk“, ergänzt Thorsten Luber voller Stolz!Für weitere Referenzen zum Thema „Firmennachfolger gesucht“ klicken Sie bitte „HIER“: