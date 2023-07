Wie die „Energiewende“ in der Landwirtschaft gelingt

Das i.m.a-Lehrermagazin, der „lebens.mittel.punkt“, behandelt mit seiner Titelgeschichte „Die Energie der Substrate“ die Herausforderungen der Umstellung von fossilen auf nachwachsende Rohstoffe in der Energieproduktion. In dem Unterrichtsmaterial für die Sekundarstufe wird Grundlagenwissen über Biomasse und die Biogastechnologie sowie der Funktionsweise einer Biogasanlage vermittelt. Neben dem Vergleich von Energiepflanzen wird auch die Bedeutung von Wirtschaftsdüngern, also Gülle, Jauche bzw. Mist, für die Biogasproduktion behandelt und darüber informiert, welche Bedeutung die Tierhaltung für diese Form der Energiegewinnung hat. Eine Übersicht zu den aktuellen Energieträgern für die Stromerzeugung in Deutschland rundet das komplexe Thema ab, das sich damit auch außerhalb des Schulunterrichts als Lektüre für weiteste Kreise in unserer Gesellschaft anbietet.Auch die weiteren Themen im „lebens.mittel.punkt“ dienen der Verbraucherbildung: Grundschüler werden über die „Vielfalt im Getränkeregal“ informiert und worin sich Fruchtsaft, Fruchtnektar und Fruchtsaftgetränke unterscheiden. Die Honigbiene fasziniert diesmal weniger als Honig-Produzent, denn durch ihren hochangepassten Körperbau und ihre Lebenswelt, in die ein Unterrichtsbaustein für die Primarstufe Einblicke vermittelt. Für die Sekundarstufe gibt es schließlich noch Informationen über Mineralstoffe, die für viele lebenswichtige Funktionen unseres Körpers unverzichtbar sind.Diese Themenvielfalt wird ergänzt durch Empfehlungen zur außerschulischen Bildungsarbeit auf Bauernhöfen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Der beliebte Farm- und Food-Wiki, zahlreiche Tipps und Empfehlungen für Schulbücher ergänzen die breite Themenpalette in der neuen Ausgabe vom „lebens.mittel.punkt“.Die Zeitschrift können Lehrkräfte kostenlos abonnieren ( www.ima-lehrermagazin.de ). Als Online-Version steht sie außerdem kostenlos zum Lesen und Herunterladen im i.m.a-Webshop zur Verfügung ( www.ima-shop.de ).