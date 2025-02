„Paul, der Hund vom Bauernhof“, wird „Podcaster“

Wenn es den Tieren gut geht, freut sich der Mensch. Das gilt auch und ganz besonders in der Landwirtschaft. Darum geht auch „Paul, der Hund vom Bauernhof“, der Frage nach, wie es um das Tierwohl bei Rindern und Schweinen auf den Bauernhöfen steht. Die sechste Ausgabe des beliebten (Vor-)Lese- und Malbuchs für kleine Kinder und große Freunde der Landwirtschaft bietet jetzt noch mehr: Die Geschichten aus dem Heft werden online fortgesetzt – als Audiobeiträge, die sich über QR-Codes im Heft abrufen lassen.



Als nach 37 Jahren erstmals wieder Meldungen über die Maul- und Klauenseuche auftauchten, haben sich auch kleine Kinder gefragt, wie die Tiere auf den Bauernhöfen leben. Das (Vor-)Lese- und Malbuch „Paul, der Hund vom Bauernhof“, bietet dafür kindgerechte Antworten. In Zeichnungen, leicht verständlichen Texten und erstmals auch mit einem Erzähler vertont, wird erklärt, wie in der Nutztierhaltung Vorsorge getroffen wird, damit Krankheiten aus den Ställen herausgehalten werden.



Dass dies nicht immer gelingt, wird auch nicht verschwiegen und am Beispiel der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verdeutlicht, die den Tierhaltern noch immer Sorgen bereitet. „Außer der Afrikanischen Schweinepest gibt es noch andere Bakterien und Viren, die unsere Tiere krank machen können“, heißt es im Heft. „Deshalb sind sogenannte Hygieneschleusen vorgeschrieben.“ Wie sie funktionieren, wird in der Bildergeschichte veranschaulicht und erläutert. So erhalten auch Kinder, die fernab von Bauernhöfen leben, einen Einblick in die Realität der Nutztierhaltung.



Auch eine Verbindung zur alltäglichen Lebenswelt der Kinder wird geschlagen. Da wird das System der Lebensmittel-Kennzeichnung erläutert, das die Initiative Tierwohl nutzt, der mehr als 12.000 Landwirtschaftsbetriebe angeschlossen sind. Die Kinder erfahren, wie die Verbindung aus Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltern mit den Lebensmittelproduzenten, dem Einzelhandel und auch der Gastronomie funktioniert, und welche Vorteile sie für das Wohlbefinden der Tiere bringt.



Über QR-Codes mehr erfahren



Über ASP und die Haltungsformen können sich die Kinder weitergehend informieren. Dazu müssen nur die im Heft abgebildeten QR-Codes gescannt werden. Auch die Erlebnisse von „Paul, dem Hund vom Bauernhof“, rund um das Tierwohl werden unterhaltsam weitererzählt.



Die neue Ausgabe von „Paul, der Hund vom Bauernhof“, ist jetzt im i.m.a-Webshop verfügbar. Sie kostet achtzig Eurocent, kann aber auch kostenlos online gelesen werden. Im Shop finden sich auch alle bisher erschienenen Abenteuer sowie weitere altersgerechte (Vor)Lese- und Malhefte.

