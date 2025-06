Ein Hund entdeckt das größte Risiko der Landwirtschaft

Der kleine Hofhund Paul begegnet in seinem neuen Abenteuer „Fritze Frosch“. Der ist schlau, denn er erahnt schon, wie sich das Wetter im Laufe des Tages entwickeln wird. – Die neue Bildgeschichte aus der Kinderbuchreihe um „Paul, den Hund vom Bauernhof“ thematisiert das Wetter und dessen Bedeutung für die Landwirtschaft. Kindgerecht wird erzählt, warum für Landwirte wie Bauer Paul die Wettervorhersagen wichtig sind, weil die Landwirte ihre Arbeit darauf einstellen.So kann z.B. Regen in der Aussaatzeit die Körner wegspülen oder kleine Pflänzchen ertrinken lassen. Frost im Frühling lässt Blüten von Obstbäumen erfrieren und lang anhaltende Hitze oder Hagel können eine Ernte vernichten. Auch am Beispiel verschiedener Pflanzen wird erklärt, wie sich das Wetter auf das Wachstum auswirken kann. Und weil sich Bauer Paul nicht allein auf die Vorhersage des Wetterberichts im Fernsehen verlassen will, schafft er sich eine kleine Wetterstation an. Deren Funktionsweise wird auch im (Vor-) Lese- und Malbuch erläutert.Die Erlebnisse von „Paul, dem Hund vom Bauernhof“ sind mit bunten Zeichnungen illustriert, die als Vorlagen für die Ausmalseiten dienen. Zusätzlich gibt es Hörtexte, die mit einem Smartphone oder Computer über QR-Codes im Heft aufgerufen werden können. Darin wird die Geschichte mit neuen Perspektiven vertieft. So wird z.B. erläutert, wie eine private Wetterstation installiert wird.Die neuen Erlebnisse von „Paul, dem Hund vom Bauernhof“ mit „Fritze Frosch“ sind in Kooperation mit der Vereinigten Hagel Versicherung entstanden. Denn auch die Frage, wie sich Landwirte vor Ernteausfällen und damit hohen wirtschaftlichen Einbußen schützen können, wird thematisiert. Nicht zuletzt geht es auch um das Phänomen der „Wetterfühligkeit“. Und natürlich wird die Frage geklärt, ob „Fritze Frosch“ tatsächlich ein Wetterfrosch ist.Das neue Abenteuer um „Paul, den Hund vom Bauernhof“ und seine tierischen Freunde kann im i.m.a Webshop ( www.ima-shop.de ) bestellt, online gelesen oder heruntergeladen werden.