Der Handel mit den Lehr- und Lernmaterialien vom i.m.a e.V. ist grundsätzlich verboten. Hinweise wie „kostenloses, unverkäufliches Exemplar“ auf den Materialien machen darauf aufmerksam. Bei den Aufklebern fehlen sie, denn das Leitmotiv „Landwirtschaft dient allen“ sollte für sich stehen. Diesen Umstand machen sich eBayer Albert und seine Kommerzkollegen zu eigen. Da werden dann schon mal 300 der kostenlosen Aufkleber im i.m.a-shop bestellt und einzeln zum Sofortkauf für z.B. 4,50 Euro oder in Versteigerungen zu Einstandspreisen von 3,20 Euro offeriert.Die Online-Verkäufer der kostenlosen Aufkleber sitzen in vielen Ecken Deutschlands. „RoteSandraAV“ macht ihr Geschäft in Ennepetal im Ruhrgebiet, „0807christa“ in Schwabach bei Nürnberg und „Bauchtanz2010“ bastelt an ihrem eBay-Business unweit der E-Autofabrik in Grünheide. Die besten eBay-Händler setzen tausende Devotionalien aus der Agrar-Szene ab; und nicht nur i.m.a-Aufkleber.Auch andernorts hat sich der vor sechzig Jahren kreierte Leitspruch „Landwirtschaft dient allen“ durchgesetzt. Landwirtschaftsminister nahezu aller Parteien – von ehedem Josef Ertl (FDP) bis zu Julia Klöckner (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) – halten den kleinen grünen Aufkleber gerne hoch und Dörte Hansen hat ihm im Beststeller „Mittagsstunde“ ein literarisches Denkmal gesetzt. Kein Wunder, dass sich auch Sticker-Shops allein der Aussage bedienen, sie zu hundert Stück für 5,99 Euro anbieten und damit unwissentlich das Geschäft von eBayer Albert und Konsorten beschädigen.Mitunter sorgt der fragwürdige Online-Handel mit den i.m.a-Aufklebern auch für Überraschungen. So bietet z.B. „bauchtanz2010“ ein Exemplar an, das noch die i.m.a-Adresse Konstantinstraße 90 in Bonn trägt. In der einst westdeutschen Bundeshauptstadt residierte der gemeinnützige Verein von 1999 bis 2011, so dass dieser Aufkleber schon als historisch bezeichnet werden kann. Zum Glück findet sich diese Version wie auch weitere, noch ältere Aufkleber im umfangreichen i.m.a-Archiv. Andernfalls hätte man mit „Bauchtanz2010“ auf dem Handelsparkett um einen annehmbaren Preis für den beliebten Aufkleber feilschen müssen.Den i.m.a-Aufkleber „Landwirtschaft dient allen“ sowie viele weitere kostenlose Info-, Lehr- und Lernmaterialien gibt es im i.m.a-Webshop auf www.ima-shop.de