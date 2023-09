Studie zeigt schockierendes Ausmaß sexueller Online-Ausbeutung

Mituntersuchte erstmals eine Studie die Verbreitung einer spezifischen Form der sexuellen Online-Ausbeutung: Kinder und/oder Jugendliche auf den Philippinen werden Opfer von Missbrauchshandlungen, die in Echtzeit per Livestream über die gängigsten Messenger-Dienste übertragen werden. Ein physisch nicht anwesender Täter, überwiegend aus westlichen Ländern, bezahlt dafür, den sexuellen Missbrauch an seinem Bildschirm zu verfolgen oder sogar zu „dirigieren“.Durchschnittlich gerade einmal 23-40 Euro überweisen Straftäter der Nachfrageseite dafür über Geldtransferdienstleister an Täterinnen und Täter auf den Philippinen. Laut eines Berichts des(Philippinischer Rat zur Bekämpfung von Geldwäsche) von 2023, stehen verdächtige Zahlungen aus Deutschland, die auf die sexuelle Ausbeutung von Kindern im Internet auf den Philippinen hinweisen, in einer weltweiten Rangliste an sechster Stelle.sagt John Tanagho, Direktor des Exzellenzzentrumsvon IJM.so Tanagho.erklärt Dietmar Roller, Vorstandsvorsitzender von IJM Deutschland e. V.analysiert Roller.Vollständige Studie in englischer Sprache verfügbar unter diesem Link Zusammenfassender Bericht verfügbar unter diesem Link Die Universität Nottingham, die in den QS World University Rankings 2024 unter den Top 100 weltweit und auf Platz 17 in Großbritannien rangiert, ist ein Gründungsmitglied der Russell Group forschungsintensiver Universitäten. Das Rights Lab der Universität Nottingham ist die weltweit größte Gruppe von Forschenden auf dem Gebiet der modernen Sklaverei und beherbergt zahlreiche führende Expertinnen und Experten. Unsere fünf Programme sind verantwortlich für neue und innovative Forschung, die exakte Daten, Belege und Erkenntnisse liefert für den weltweiten Einsatz in der Bekämpfung von Sklaverei.