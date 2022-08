Es ist Zeit, Sklaverei wirklich abzuschaffen

23. August – Internationaler Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel und seine Abschaffung, initiiert von UNESCO

Am 23. August wird im Rahmen des UNESCO-Gedenktages an den Sklavenhandel und seine Abschaffung erinnert. Doch trotz weltweit bestehender Gesetze gegen Ausbeutung leben noch heute schätzungsweise über 40 Millionen Menschen in moderner Sklaverei. Das sind mehr als jemals zuvor.



Es ist möglich und es ist dringend an der Zeit, Sklaverei wirklich zu beenden. Das ist die Botschaft des Buches "Ware Mensch" von Dietmar Roller und Judith Stein (VÖ 23.9.2022).



Dietmar Roller, Vorstandsvorsitzender von IJM Deutschland e. V., setzt sich mit seinem Team für die Abschaffung moderner Sklaverei ein. Als langjähriger Experte für Entwicklungszusammenarbeit kennt er die Orte, an denen Menschen wie Ware gehandelt, ausgebeutet und missbraucht werden. Orte, an denen sich Täterinnen und Täter außerhalb des Rechtssystems wie selbstverständlich bewegen und großen Gewinn erwirtschaften. 150 Milliarden US-Dollar Profit jährlich werden Schätzungen zufolge durch die Arbeit von Sklavinnen und Sklaven erzielt.



Doch Dietmar Roller sieht auch die Erfolge im Einsatz gegen moderne Sklaverei. Er ist mehr denn je überzeugt: Sklaverei, Ausbeutung und Menschenhandel können heute ein für alle Mal beendet werden. Wenn wir es wollen und gemeinsam angehen.



Gemeinsam mit Journalistin Judith Stein berichtet er in seinem Buch „Ware Mensch“, das am 23. September erscheint (adeo Verlag Asslar, ISBN 978-3-86334-355-2), persönlich und packend von konkreten Schicksalen und Erfolgsgeschichten. Er enttarnt darin die Strukturen von Ausbeutung und Sklaverei, die sich weltweit wie ein Chamäleon verstecken. Außerdem zeigt er auf, warum Deutschland als Importeur von Risikoprodukten – insbesondere durch Elektronikartikel, Kleidung und Kakao – unmittelbar von Sklaverei profitiert. Er beschreibt konkrete Lösungsansätze, wie Rechtssysteme gestärkt werden und Gewalt gegen Menschen in Armut beendet werden kann.



Sein Buch schildert schreckliche Schicksale. Es fordert Zivilgesellschaft und Politik zum Handeln heraus. Aber vor allem ist sein Buch eins: ein Hoffnungsmacher.



»Ich bin davon überzeugt: Nicht mehr lange und wir könnten bald wirklich einen Tag der Abschaffung aller Sklaverei feiern. Möglich wäre es. Die Frage ist, ob wir es wollen. Ob wir es wirklich ernsthaft angehen. Es liegt an uns.«







DIETMAR ROLLER



Internationaler Entwicklungsexperte und Menschenrechtler mit über 30 Jahren Erfahrung in Asien, Afrika und Lateinamerika und Vorstandsvorsitzender der Menschenrechts- organisation International Justice Mission Deutschland e. V. (IJM), die weltweit Menschen- handel und Sklaverei bekämpft. TEDx Talk „Warum uns moderne Sklaverei betrifft“.



JUDITH STEIN



Kommunikationsspezialistin zum Thema Sklaverei und Menschenhandel, Leitung Kommunikation und Markenentwicklung IJM Deutschland e. V., zuvor freie Journalistin und Berichterstattende in Krisen- und Katastrophengebieten, u. a. in Haiti, Pakistan und Äthiopien. Sie ist Verfasserin des Buches „Maggie Gobran – Die Mutter Teresa von Kairo“ (eBook).