Mit III FREUNDE den Sommer zelebrieren: frischer Riesling mit und ohne Alkohol

Ein kühles Glas Riesling, Sonne und gute Freund*innen - so geht der perfekte Sommertag! Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer haben dafür die passenden Weine in petto. Der III FREUNDE Riesling und der alkoholfreie Riesling Null sind fruchtig und frisch, sie passen zum BBQ, zum Picknick, zum Sonne tanken und zu endlosen, unbeschwerten Gesprächen. Beide Weine sind vegan und schmecken auch in verschiedenen Rezepten leicht und lecker, wie zum Beispiel als erfrischender Ries (Null) Tonic.



III FREUNDE Riesling



Der Riesling sieht mit einem satt leuchtenden Strohgelb bereits nach Sommer aus. Er duftet nach Pfirsich, Honigmelone, Mango, reifen Äpfeln und frischen Limetten und wird durch eine würzige, feinmineralische Note ergänzt. Am Gaumen präsentiert der Riesling eine tolle Frische. Ein präzises Süße-Säure-Spiel verleiht ihm eine wunderbare Balance aus Frucht und Saftigkeit. Er passt zu Fisch und knackigem Grillgemüse, aber auch leichter Pasta und einem bunten Caesar Salad.



III FREUNDE Riesling Null



Dem ursprünglich alkoholhaltigen Wein wird in einem besonders schonenden Verfahren langsam der Alkohol entzogen. Das Resultat ist ein Wein mit null Prozent Alkohol, aber vollem Geschmack und der spritzigen Säure des Rieslings. Der III FREUNDE Riesling Null duftet nach frischem Pfirsich und Limette, präsentiert eine großartige Frische am Gaumen, sowie die perfekte Balance aus Frucht und Saftigkeit. Im Zusammenspiel mit der natürlichen Restsüße des Weines ergibt sich ein besonderes Geschmackserlebnis. Er ist ein toller sommerlicher Aperitif.

Die besten Weine sind die, die wir mit Freund*innen trinken.



Der III FREUNDE Riesling und Riesling Null sind ab sofort für 9,90 € unter dreifreundeweine.de und im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.



