Markus Molitor, Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer kreieren einen Riesling

Man nehme drei Menschen mit einer Leidenschaft für guten Wein, ein Traditionsweingut mit kompromisslosem Qualitätsanspruch, eine junge Weinmarke mit einer starken Community und heraus kommt ein ganz besonderer Wein: Alte Reben Mosel 2024. Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer holen sich für den neuen Riesling Top-Winzer Markus Molitor an die Seite. Die Kooperation vereint das Beste aus zwei Welten: Die Eleganz und Mineralität eines Mosel-Rieslings und die Freude an gemeinsamen Momenten mit einem guten Glas Wein, die eine jüngere und Lifestyle-orientierte Zielgruppe anspricht und die III FREUNDE zelebriert.



Die Basis für den Riesling sind im Oktober 2024 streng von Hand verlesene Trauben, die von verschiedenen 60 bis 80 Jahre alten Weinbergen der Mittelmosel mit zum Teil wurzelechten Rieslingstöcken stammen. In den Steillagen finden sich feine, aber auch steinige Schiefer-Verwitterungsböden, die ihre Mineralität extrem konzentriert an die Trauben weitergeben. Nach der Ernte wurde das vollständig gesunde Traubengut sanft gemahlen und mehrere Stunden auf den aroma- und mineralstoffreichen Beerenschalen mazeriert. Der Most wurde langsam und kühl spontan vergoren, so dass sich die facettenreichen, fruchtigen Aromen des Weins ausprägen konnten. Im Anschluss an die Gärung folgten ein schonender Ausbau im großen Holzfass sowie ein langes Hefelager.



Der Riesling Alte Reben Mosel 2024 zeichnet sich durch eine besondere Tiefe, Komplexität und Mineralität aus. Er verbindet konzentrierte Riesling-Noten mit dem klassischen Schiefer-Aroma der Mosel. Der elegante Wein aus vollreifen Trauben hat eine ausgewogene, reife Frucht im saftig-pikanten, finessenreichen und nahezu salzigen Finish. Am besten karaffert man ihn und genießt ihn aus einem großen Glas. Besonders gut passt der gehaltvolle Riesling zu frisch-würzigen Gerichten wie Putensteak mit mediterranem Ofengemüse oder auch Orangen-Fenchel-Salat mit gebratenen Garnelen.



Die besten Weine sind die, die wir mit Freund*innen trinken.

