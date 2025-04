Joko und Matthias präsentieren mit III FREUNDE eine besondere Limited Edition

III FREUNDE steht für easy drinking und schöne Momente mit Freund*innen. Zum Beispiel ein Sonntagsbrunch mit guten Gesprächen und einer Tasse Wein. Eine kurze Weinpause an einem hektischen Nachmittag. Oder ein gemeinsamer Spaziergang mit der Sonne im Gesicht und einem Wein to go in der Hand. Da passt was nicht? Das dachten sich Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer auch und präsentieren für genau diese Momente eine Limited Edition: den III FREUNDE Kaffee Crema und Espresso. Die ganzen Bohnen der beiden Kreationen sind Fairtrade und Organic, um einen sozial und ökologisch nachhaltigen Kaffeeanbau zu unterstützen, und lassen sich bis zur Kooperative zurückverfolgen. Wie die Weine auch, ist der III FREUNDE Kaffee unkompliziert, hat einen harmonischen Geschmack und schmeckt am besten, wenn man ihn mit Freund*innen trinkt.



Crema: cremig und mild



Der III FREUNDE Kaffee Crema hat einen ausgewogenen, samtigen Geschmack. 80 % Fairtrade Organic Arabica und 20 % Fairtrade Organic Robusta Bohnen verleihen ihm eine feine Süße und leichte Noten von gerösteter Mandel und Milchschokolade. Seine milde Säure und weiche Crema machen ihn zum perfekten Allrounder, ob als aromatischen Start in den Tag, beim Brunch oder beim kurzen Coffee Talk.



Espresso: cremig und bold



Der III FREUNDE Espresso begeistert mit einem intensiven, vollmundigen Geschmack und besteht zu 50 % aus Fairtrade Organic Arabica, zu 50 % aus Fairtrade Organic Robusta Bohnen. Er hat eine angenehme Balance aus kräftigen Röstaromen und dezenten Noten von dunkler Schokolade, Haselnuss und würzigem Karamell. Mit seiner dichten Crema und feinen Würze ist der Espresso perfekt für Coffee Lover und kreative Kaffeerezepte von Flat White bis zu Espresso Martini.



Der III FREUNDE Kaffee Crema und Espresso sind ab sofort für 29,90 € (1000 g) unter dreifreundeweine.de und im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.



