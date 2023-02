Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer präsentieren den ersten und langersehnten III FREUNDE Rotwein

Es kribbelt im Bauch, die Golden Hour taucht die Landschaft in sanftes Abendlicht, die Liebsten kommen zusammen, Lachen füllt den Raum, kurzum: Pure Lebensfreude liegt in der Luft und die rundet man am besten mit einem Glas der neuen III FREUNDE Cuvée Rot ab. Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer beweisen mit dieser Kreation nicht nur, dass III FREUNDE Weine auch in Rot überzeugen, sondern sorgen für noch mehr Trinkspaß unter Freund*innen.Von der Sonne geküsste, vollmundige, reife und gesunde Trauben der Rebsorten Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Spätburgunder und Dornfelder bieten die ideale Basis, um einen großartigen Rotwein zu kreieren. Die III FREUNDE Cuvée Rot ist wahre Gaumenfreude und Augenschmaus in einem. Sie präsentiert sich leuchtend rot und besticht durch ihre dezente Restsüße, die durch die fruchtigen Komponenten von Beere und Kirsche gekonnt umspielt wird. Abgerundet wird der Wein durch seine angenehme Säure- und Tanninstruktur. Die III FREUNDE Cuvée Rot ist weniger alkoholhaltig und leichter als herkömmliche Rotweine. In ihrem Geschmacksensemble ist sie der perfekte Wein für alle III FREUNDE Liebhaber*innen, die gerne auch mal zu Rotwein greifen.Gute Weine brauchen keinen Anlass. Die III FREUNDE Cuvée Rot passt zu allen Lebenslagen, ganz besonders blüht sie aber in der Kombination mit milden Käsesorten oder im Sommer zu leichten Grillgerichten auf – auch leicht gekühlt.III FREUNDE steht für Easy-Drinking, bewussten Weingenuss und dafür, sich mit Lieblingsmenschen etwas zu gönnen. Denn die besten Weine sind die, die wir mit Freund*innen trinken.Die III FREUNDE Cuvée Rot ist ab sofort für 9,90 Euro auf www.dreifreundeweine.de erhältlich. Für noch mehr Trinkspaß sorgt der komplette III FREUNDE Jahrgang 2022.