IT‘S SOBER OCTOBER!

Es braucht keine Gründe, seinem Körper etwas Gutes zu tun, oft reicht schon ein Anlass: der Sober October! Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer haben sich in Partner-Frottee-Outfits geschmissen, denn bei III FREUNDE geht es im Oktober um Wellness für Körper und Seele, um Genuss und um besondere Momente mit Familie und Freund*innen. Passend dazu gibt es den neuen Pinot Noir Rosé Sparkling Null. Der alkoholfreie Schaumwein ist perfekt zum Anstoßen, wenn's mal wieder etwas zu feiern gibt, ob Geburtstage, Erfolge oder einfach das Wochenende. Für alle, die es weniger prickelnd, aber genauso alkoholfrei mögen, hat III FREUNDE den Riesling Null und den Rosé Null in petto. Auch bei diesen beiden Weinen gilt: 100 % Geschmack bei 0,0 % Alkohol.Der vegane Pinot Noir Rosé Sparkling Null begeistert schon optisch mit seiner strahlenden Farbe und den rubinroten Reflexen. Geschmacklich überzeugt er mit einer eleganten Perlage und feinen Aromen von roten Beeren und Kirsche. Abgerundet mit seinem harmonischen Süße-Säure-Spiel passt der alkoholfreie Schaumwein perfekt zu leichten Salaten, Gegrilltem und auch Kuchen.Der alkoholfreie Riesling duftet nach frischem Pfirsich und Limette, präsentiert eine großartige Frische am Gaumen sowie die perfekte Balance aus Frucht und knackiger Säure. Im Zusammenspiel mit der natürlichen Restsüße des Weines ergibt sich ein besonderes Geschmackserlebnis.Der alkoholfreie Rosé duftet nach saftigen roten Beeren und versprüht eine herrliche Frische. Sein voller, fruchtiger Geschmack und das satte Süße-Säure-Spiel machen den Rosé Null zu einem aromatischen Aperitif und Begleiter für alle, die auf Alkohol verzichten wollen oder müssen.Die alkoholfreien III FREUNDE Weine sind auf www.dreifreundeweine.de erhältlich, der neue Pinot Noir Rosé Sparkling Null für 12,90 Euro, der Riesling Null und der Rosé Null für 9,90 Euro.