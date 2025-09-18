Der neue III FREUNDE Sauvignon Blanc

Ob bei einem eleganten Dinner oder einem lustigen Spieleabend, die schönsten Gespräche unter Freund*innen beginnen oft mit einem Glas Wein. Es wird gemeinsam gelacht und in Erinnerungen geschwelgt, es werden Geschichten erzählt und Momente geschaffen, die man nie vergisst. Genau dafür haben Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer einen neuen Wein in petto: den III FREUNDE Sauvignon Blanc. Er ist fruchtig, frisch, wie alle III FREUNDE Weine vegan und schmeckt mit seinen vielfältigen Aromen nach einem herrlichen Sommertag.



Der neue Sauvignon Blanc ist ein Wein mit viel Leichtigkeit und einem guten Charakter, genau wie gute Freund*innen. Er hat die für die Rebsorte charakteristischen grünen Noten — Zitrusaromen verleihen ihm eine knackige Frische, ein Hauch von Johannisbeere sowie Stachelbeere rundet den Geschmack ab. Schon sein satter Duft verbreitet gute Laune und macht Lust auf mehr. Im Glas begeistert er durch seine klare, lebendige Art mit milder Säure und hat einen tollen Trinkfluss. Ob zu Fisch und Meeresfrüchten, frischen Salaten oder asiatischen Gerichten, der Sauvignon Blanc ist ein idealer Begleiter zum Dinner.



III FREUNDE verbindet unkomplizierten Genuss mit Freundschaft und einem modernen Lebensstil. Die Easy-Drinking-Weine sind leicht zugänglich, ausgewogen und machen Spaß. Sie laden dazu ein, den Augenblick zu feiern und Erinnerungen mit Freund*innen zu schaffen, die für immer bleiben. III FREUNDE legt großen Wert auf Qualität, der Ursprung aller Weine liegt in Rheinhessen. Alle neun Weine sind vegan und drei von ihnen alkoholfrei, so dass III FREUNDE wirklich alle Genießer*innen mit einschließt.



Der III FREUNDE Sauvignon Blanc ist ab sofort für 9,90 € unter dreifreundeweine.de erhältlich.



Die besten Weine sind die, die wir mit Freund*innen trinken.

