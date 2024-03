Den Winter noch einmal von seiner schönsten Seite erleben - in einem Iglu-Dorf

Eines der fünf Iglu-Dörfer zu betreten, ist jedes Mal etwas Besonderes. Die Wände glitzern und die Schneekunst überrascht mit phantasievollen Themen. Man taucht ein in eine geheimnisvolle Welt. Die Atmosphäre, ganz von Schnee umgeben zu sein, beeindruckt immer wieder. Es herrscht eine spezielle Akustik. Alles ist ruhig und vor der Schneetüre lockt das Bergpanorama.Die Tage werden länger und die Zeit für die Iglu-Events und Specials beginnt. Ob als Übernachtungsgast oder Tagesbesucher – die Iglu-Dörfer und ihre Schneebars sind offen für alle.Ein einzigartiges Musikfestival mitten im Skigebiet Saanenmöser-Gstaad. Im Iglu-Dorf Gstaad wird extra eine Schneebühne für zwei coole Live-Acts gebaut.- Freitag, 15. März um 13 Uhr: Reuben Stone (Australien)- Samstag, 16. März um 13 Uhr: Pat Burgener (Schweiz)Tagespässe ab CHF 45 und weitere Infos auf: https://www.slopesound.ch/ Das Schweizer Drum and Bass Label Jurrecords gastiert im Iglu-Dorf. Ab 12:00 Uhr sorgen Semtex & Hellchild für ausgewählte Klänge auf dem Berg. Tanzen erlaubt! (Eintritt frei)In alter Tradition findet direkt neben dem Iglu-Dorf der Waterslide Contest statt. Ein garantierter Spass für alle, die teilnehmen oder zuschauen!Mit den Promo-Code WINTERLOVE , schenken wir jedem Gast bei Buchung CHF 75,- bzw. € 75,- pro erwachsene Person auf eine Übernachtung im März oder April 2024.Gültig für alle Standorte in der Schweiz und in Österreich. Die Iglu-Kategorien und Termine (im März und April 2024) sind je nach Verfügbarkeit frei wählbar.Sichern Sie sich noch jetzt ein Bett im Schnee! Weitere Informationen zum Winterspecial.Davos Klosters: offen bis 31.03.2024Gstaad: offen bis 31.03.2024Innsbruck Kühtai: offen bis 07.04.2024Zugspitze: offen bis 10.04.2024Zermatt: offen bis 14.04.2024Nutzen Sie die letzten Winterwochen, um einen unvergesslichen Moment in der Natur zu verbringen. Im Anschluss heisst es sich zu gedulden bis zur nächsten Saison.