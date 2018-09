Kryolipolyse in Nordhorn

28.09.18

Sommerzeit ist Bikinizeit! Wer sich im knappen Badedress wohlfühlen möchte, setzt auf Diäten und Sport. Doch was machen, wenn die hartnäckigen Fettpolster an Bauch, Schenkeln und Po jedem Sportprogramm und Diätversuch trotzen? Eine sinnvolle Ergänzung könnte die Kryolipolyse bei ICE AESTHETIC sein: Die Fettzellen werden mit gezielter Kälte behandelt - ohne Schmerzen, Quälerei und ohne Ausfallzeit. Höchste medizinische Qualitätsstandards kommen am ICE-AESTHETIC-Standort in Nordhorn durch erfahrene Mediziner und geschultes Personal zur Anwendung.



Der Begriff Kryolipolyse setzt sich aus den Begriffen Kryos, griechisch für Kälte, und Lipo, griechisch für Fett, zusammen. Es handelt sich hierbei um ein Verfahren, bei dem Fettgewebe mit Kälte und Stoßwellen behandelt und Fettzellen vereist werden. Die Vorteile hierbei sind, dass nur das Fettgewebe gekühlt wird; umliegende Haut wird nicht geschädigt, Narben oder Rötungen treten nicht auf. Zudem ist kein invasiver Eingriff notwendig und Patienten können problemlos kurz nach der Behandlung wieder ihre Alltagstätigkeiten ohne Beeinträchtigungen aufnehmen.



Um eine schonende Behandlung von Fettzellen mit gezielter Kälteeinwirkung zu erhalten, sollte man sich in die Hände von Experten begeben. In Nordhorn wird die Kryolipolyse von Dr. Adriana Csefalvay und ihrem geschulten medizinischen Fachpersonal in Kooperation mit ICE AESTHETIC mit modernsten Medizintechnik-Geräten durchgeführt. Dr. Csefalvay ist als Fachärztin für Allgemeinmedizin tätig und hat sich bereits seit 2001 auf die Bereiche Ästhetische Medizin und Anti-Aging spezialisiert. Deshalb profitieren Patienten nicht nur bei der Kryolipolyse von der hohen Qualität der Praxis in Nordhorn, Dr. Csefalvay steht auch bei anderen ästhetisch-medizinischen Eingriffen und Behandlungen mit ihrer großen Fachkenntnis zur Verfügung.



Um sicherzustellen, dass Patienten stets die beste medizinische Versorgung und ein Höchstmaß an Sicherheit bei jeder Behandlung erhalten, legt man bei ICE AESTHETIC in Nordhorn großen Wert auf medizinisch geschultes Personal, klinisch getestete Geräte, eine individuelle Beratung und professionelle Behandlungen.



Besser aussehen durch Kälte dank Kryolipolyse - die Behandlung durch ein Netzwerk erfahrener Dermatologen und plastisch-ästhetischer Chirurgen bei ICE AESTHETIC macht es möglich. In einer ausführlichen Beratung klären die Experten Interessierte gern über die Vorteile des Konzepts auf.

