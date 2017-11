Gib Lauwarm keine Chance!

Als die US-amerikanische Marke Hydro Flask im Jahre 2009 als weltweiter Pionier eine vakuum-isolierte Trinkflasche herausbrachte, war die Herausforderung klar: eine wiederverwendbare Flasche zu entwickeln, die bei jedem Wetter und jeder Temperatur funktioniert. Eisgekühlte Getränke sollten kühl bleiben, Heißes heiß. Ohne Kompromisse. Von Anfang an wurden ausschließlich höchstwertige Materialien und innovative Technologien eingesetzt, wie z.B. 18/8 Pro-Grade Lebensmitteledelstahl & die TempShield™ Vakuum-Isoliertechnologie – und zwar in jedem einzelnen Produkt. Keine Kompromisse. Nur so konnte Hydro Flask vom 1. Tag an sicherstellen, dass in jedem Produkt – ob Trinkflasche, Coffee- oder Food Flask – Heißes heiß und Kaltes kalt bleibt.Doch das ist noch längst nicht alles: kräftige Farben, schlanke Flaschendesigns, die griffige Pulverbeschichtung, preisgekrönte Deckelinnovationen... – alles zusammen ergibt ein farbenfrohes Vielerlei, das mächtig Spaß macht und einen auf fröhliche Art und Weise dazu aufmuntert, mehr zu trinken. Die rasant wachsende Hydro Flask Fan-Basis weiß genau, was sie für ihr Geld bekommt: bis zu 24 Std. wahrhaftig eisgekühlte und bis zu 12 Std. heiße Getränke (Coffee-/Food Flasks bis zu 6 Std.). Lauwarm war gestern!Reduce, reuse, recycle: Hydro Flask Produkte sind völlig frei von BPA, Phtalaten, Toxinen, sind recycelbar und haben eine lebenslange Garantie.Dieist ideal für all diejenigen, die ihre Erfrischung lieber in kleinen Schlückchen trinken. Dabei ist die Trinköffnung groß genug, sodass auch Eiswürfel hindurch passen. Im Inneren desDeckels befindet sich eine bienenwabenförmige Honeycomb Insulation™-Technologie, und der TPU-Henkel ist dank seiner Edelstahlscharniere besonders robust. So kann die Flasche in der Bewegung frei mitschwingen. Die Variante mitsorgt für noch schnellen Trinkspaß bei jeder Aktivität. Größen: ab 18oz (ca. 532 ml) bis 24oz (ca. 700 ml). UVP: ab € 34,95.Diemit Weithalsöffnung löscht selbst den größten Durst im Nu – ob mit auslaufsicherem, preisgekröntemIsolierdeckel oder praktischem ausklappbaremmit integriertem Strohhalm. Sie sämtliche Flaschen von Hydro Flask ist auch die Wide Mouth vakuum-isoliert. Größen: ab 18oz (ca. 532 ml) bis 64oz (ca. 1,9 L). UVP: ab € 34,95.2,8 Milliarden Wegwerfbecher landen jährlich in Deutschland nach nur 15 Minuten Kaffeegenuss im Müll, das sind 330.000 täglich! (Quelle: DUH) – und eine ganze Menge Einmalbecher, deren vollständiges Recycling kaum möglich ist. Zudem können sich von der Kunststoff­beschich­tung auf der Becherinnenseite durch die heißen Getränke kleine Partikel lösen. Der vakuum-isoliertehält den morgentlichen Koffeinkick bis zu 6 Std. lang richtig heiß. Viele Coffeeshops gewähren mittlerweile sogar für den mitgebrachten Becher einen Rabatt aufs Heißgetränk. Größen: 12oz (ca. 350 ml) & 16oz (ca. 473 ml). UVP: ab € 25,95.Was gibt es Schöneres, als heißen Eintopf oder leckeren Milchreis mit Pflaumenkompott & Zimt am Gipfelkreuz oder im Skilift zu genießen? Wie alle Hydro Flask Flaschen wird auch deraus vakuumisoliertem, völlig geruchs- & geschmacksneutralem Lebensmitteledelstahl hergestellt. Dank extrabreiter Öffnung lassen sich einzelne Stückchen mühelos herausfischen. Größe: 18oz (ca. 532 ml). UVP: € 39,95.Helen of Troy Limited (NASDAQ, NM: HELE) ist ein führendes globales Konsumgüterunternehmen, das dem Konsumenten mittels einer repräsentativen Auswahl an namhaften und weltweit bekannten Marken kreative Lösungen bietet. Diese sind u.a.: OXO®, Good Grips®, Hydro Flask®, OXO tot®, OXO on®, Vicks®, Braun®, Honeywell®, PUR®, Febreze®; Revlon®, Pro Beauty Tools®, Sure®, Pert®, Infusium23®, Brut®, Ammens®, Hot Tools®, Bed Head®, Dr. Sinatra®, Dr. David Williams sowie Dr. Whitaker®. Sämtliche eingetragenen Warenzeichen dieser Marken sind Eigentum von Helen of Troy Limited (bzw. ihrer Konzernunternehmen) und/oder werden unter Lizenz von ihren entsprechenden Lizenznehmern verwendet. Weitere Informationen über Helen of Troy unter www.hotus.com